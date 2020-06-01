蘇貞昌明宣布7／15振興券上路　花3000可退2000！4大管道預購

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者張一中攝）



記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌2日將親自舉行記者會，宣布7月15日發放的「振興券」相關措施。依目前規劃，已確定每人支付1000元，換取3000元的模式，來達到刺激消費進而帶動經濟的目標。

面對新冠肺炎疫情，蔡英文政府敲定「紓困振興」方案，在「紓困」階段，採「救急不救窮」的理念，針對受到疫情波及的民眾、產業別，採借貸、降息、直接發放現金等方式，幫助急切需要的民眾暫時度過難關。

在疫情趨緩之後，紓困工作也告一段落，政府正式進入「振興」階段。目的在於，全球經濟在疫情衝擊下，國內外經濟動能微弱下，政府扮演驅動角色，因此規劃「振興券」來刺激消費。

在過去長達3個月的討論過程中，國民黨多次提出比照前總統馬英九時代，發放「消費券」或「現金」等作法。但是，蔡英文政府檢討過去施行成效，發現其有高度替代性問題，在經濟成長上效益不彰；因此，在精準刺激消費的原則下，仍堅持不採納所謂消費券的做法。

因此，最後在歷經長達3個月的研議後，行政院先拍板，排除過去稱之為「酷碰券」、「振興抵用券」等名稱，定名為「振興券」，並秉持好領、好用等原則。在規模方面，也擴大上看500億元，且支付工具多元，納入信用卡、行動支付、電子票證、紙本等，共計4大管道。

依據規劃，這次振興券將降低領用門檻、提高折扣優惠幅度，讓民眾以1000元去換用3000元酷碰券，形同打三三折，比原本的七五折更優惠；至於弱勢族群、中低收入戶等，也規劃另有優惠方案，不排除直接發放振興券，可直接當現金使用。

在四大管道方面，首先「實體振興券」的部分，開放郵局、超商預訂、兌換，以1000元換3000元實體振興券，或比照口罩實名制2.0，在網路預購後再到四大超商領取。

其次，是「行動支付」方面，民眾必須先選擇一家銀行上網登錄，累計消費3000元後，政府再退回2000元回饋金，目前擬開放使用至年底。

在「電子票證」部分，民眾以註冊登記的悠遊卡、一卡通進行消費，消費先刷3000元，政府再退回2000元或電子支付點數。最後，「信用卡」方面，民眾可先選擇一家銀行帳戶上網登錄，累計消費3000元後，政府再退回2000元回饋金，目前擬開放使用至年底。