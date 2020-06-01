獨／高雄瑞豐夜市率先自救！未獲時中加持　砸75萬「抵用券」救攤商　

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

受到新冠肺炎確診足跡影響，高雄市瑞豐夜市不但停業3天，業績大受影響，但就在疫情趨緩之後，並沒有陳時中的加持，只好靠自救，現在率先宣布推出「全場抵用券」，一大張面額總數為50塊，分成5張，也就是一小張為10塊錢，每攤單次消費限制使用一次，總共已經印製了1萬5千張，這也是瑞豐夜市成立20年來，首次砸75萬推抵用券來救業績。

▲為搶救夜市業績，高雄市瑞豐夜市推出50元抵用券來振興 。（圖／記者吳奕靖攝）

請繼續往下閱讀...

瑞豐夜市管理會成員敏姐表示，抵用券的用法相當簡單，消費者拿到這個現金抵用券之後，就可以拿到攤位使用，但是每攤每次的消費僅能用一張，而一張的面額為10塊錢，目前預計發出1萬5千張，每一大張的面額會有5小張，也就是50塊錢，所以總額為75萬；這也是瑞豐夜市成立20年來，首次推出的抵用方案。敏姐也強調，這幾個月受到疫情影響，瑞豐夜市的整體業績大幅下滑，影響相當大，所以管理處才提出抵用券的方案，希望能夠振興消費。

▲高雄市瑞豐夜市推出50元抵用券，一大張總共分成5小張，面額都是10塊。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市瑞豐夜市管理會成員敏姐說明抵用券使用方法 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過也有人會質疑，每攤每次只能使用一張，也就是10塊錢，似乎讓人會無感，敏姐說：「因為我們夜市本來就是小額消費，很多都是銅板經濟，對消費者來說雖然只是10塊，但就是希望鼓勵大家多來消費」，而且高雄市政府經發局也推出了振興券，經發局的振興券跟瑞豐夜市的抵用券是可以一起使用，這樣的優惠會更大，就是希望能夠在疫情趨緩之際，能夠讓消費人潮回籠。

至於要怎樣才能夠拿到瑞豐夜市的抵用券，原本規劃透過汽車旅館、飯店發送，但最後應該會選擇在夜市入口發放，讓來消費的顧客們有「小確幸」感覺，而使用時間從6月1日開始。

▲為搶救夜市業績，高雄市瑞豐夜市推出50元抵用券來振興 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲為搶救夜市業績，高雄市瑞豐夜市推出50元抵用券來振興 。（圖／記者吳奕靖攝）