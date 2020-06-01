「振興券真的那麼不堪嗎？」網曝活絡市場目的　狂嘆：一堆人分不清

▲疫情逐步趨緩下，行政院將公布振興券內容。（示意圖／記者張一中攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

疫情趨緩，政府為刺激消費預計7月發放振興券，但不少人都不看好這個政策，質疑「為何不直接發現金」、「效果應該有限」。就有一名網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「振興券真的那麼不堪嗎？」認為如果想省錢，拿1000元換3000元振興券買日用品，囤著遲早會用到，好奇為什麼這麼多人批評這項政策。

這位網友在文中表示，「目前振興券，是規劃民眾花1000，政府再發3000」，就看到政府這樣的決策被很多人罵在揩油。但他認為如果想省錢，就拿這1000元現金去換3000元振興券，然後買衛生紙、洗髮乳之類的日用品，買多一點也沒差，反正遲早會用到。

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原PO也說，反正那些日用品之後也會買，是遲早要支出的費用，忍不住好奇，為什麼這麼多人批評這項政策。看到貼文後，網友紛紛留言，「出發點是好的但不便民」、「規定太多」、「問題是不知道什麼時候才發」、「不想為了花錢而花錢」、「很多東西不能買又不好找錢。」

▲行政院長蘇貞昌預計明日召開記者會，正式對外宣佈振興券名稱與實質方案。（圖／記者李毓康攝）

還有網友直批，「你知道通路限制很多嗎」、「消費券屌打，振興給人感覺發的是不甘不願的」、「直接發2000不是很好？怕人存起來就發2000消費券啊！不叫消費券可以改名字叫心魔券」、「給現金換消費券就算了，但限制太多我覺得只能消費某些地方，或是滿額消費抵用券實在很難讓人有消費的欲望。」

不過也有不少人支持這項政策，「其實不錯，這種機制比較好，人民出點、政府再加碼補助，才能達到經濟目標」、「就是要大家有使用到，才用折價的方式，啊不然發現金都拿去存下來，是要振興心酸的喔」、「很難懂嗎？這目的是要活絡市場又不是發錢」、「一堆人分不清紓困跟振興，當然一直罵，講到錢嘴臉一個比一個難看。」

依據規劃，這次振興券將降低領用門檻、提高折扣優惠幅度，讓民眾以1000元去換用3000元酷碰券，形同打三三折，比原本的七五折更優惠。行政院長蘇貞昌預計明天召開記者會，正式對外宣佈振興券名稱與實質方案。