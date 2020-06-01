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獨／高市府豪撒5千萬救經濟　夜市檳榔攤、麻將賓果消費可抵！經發局說話了

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▲▼高雄振興。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市政府舉辦「振興購物嘉年華」，夜市商圈消費可使用振興券折抵。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市政府投入5000萬舉辦「振興購物嘉年華」，6月1日起至8月31日，活動消費滿額就可登錄平台抽大獎，另外未開立發票的夜市、商圈則是推出振興券。《ETtoday新聞雲》記者5月31日到瑞豐夜市觀察，有不少攤商已率先貼上識別貼紙，包含手搖飲料、服飾、餐飲等，還有麻將賓果也可以折抵，甚至檳榔攤也列入。對此，高雄市經發局長伏和中表示，將會研擬違反善良風俗店家禁止使用。

▲▼高雄振興。（圖／記者吳奕靖攝）

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▲▼業者搶先貼上識別貼紙。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼高雄振興。（圖／記者吳奕靖攝）

國內新冠疫情逐漸趨緩，為了刺激經濟復甦，高雄市政府舉辦「振興購物嘉年華」活動，自6月1日起至8月31日為期3個月，期間民眾只要到高雄任一飯店旅館住宿一晚就可獲得200元消費抵用券，市府也將於各大商圈及夜市舉辦快閃活動，只要到現場參與活動將有機會獲得抵用券，該券在貼有活動合作店家貼紙之店家或攤商都可以購物折抵，單筆消費不限折抵張數、不找零、亦不得兌換現金，合計將送出50萬張50元面額抵用券。

其中位於左營區的瑞豐夜市合作攤商最多，共有300家，《ETtoday新聞雲》記者5月31日晚間到夜市觀察，發現不少攤商都率先將識別貼紙貼上，包含手搖飲料、餐飲小點、服飾、3C用品，特別的是，麻將連線也可以用！另外，檳榔攤竟也列入其中，讓記者相當驚訝。

▲▼高雄振興。（圖／記者吳奕靖攝）

▲檳榔攤竟也貼上識別貼紙。（圖／記者吳奕靖攝）

記者進一步詢問3C用品業者，是否了解振興券折抵方式，業者則是反問記者：「外地來的遊客可以使用，是這樣嗎？我也不知道！但應該是這個意思。」反觀檳榔攤業者則是清楚的向記者解釋：「振興券不找零，買多少就折抵多少，『香菸100塊錢，拿一張面額50塊振興券，再貼50塊給我;買一瓶飲料20塊，拿50塊振興券，我不找零。』」並認為振興政策「加減有效果」。

▲▼高雄振興。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼麻將連線也能用振興券折抵。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼高雄振興。（圖／記者吳奕靖攝）

對於振興券的發放方式，正在玩麻將賓果的黃小姐認為，政策本意不錯，可以促進消費，並表示：「還不錯！不用花到自己的錢就可以打麻將，還蠻爽的。」至於聽到振興券可用來買檳榔和買菸，黃小姐表示：「不會覺得怎樣，因為愛吃的人還是會花錢去買。」

高雄市經發局長伏和中表示，振興券有規定使用範圍，包含商圈、夜市、觀光工廠等，共有2000多家，只要貼有識別貼紙都行。至於夜市裡的檳榔攤是否能使用？伏和中表示：「當然不行！買菸、買檳榔還可以用振興券就太扯了！我們會去要求，並且研擬加入違反善良風俗禁止使用。」

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