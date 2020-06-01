佛洛伊德兄弟淚訴：黑人長期「被殺害」　非裔美國人需要正義

▲民眾為佛洛伊德之死走上街頭。（圖／路透社）



記者王佩翊／綜合外電報導

美國非裔男子喬治．佛洛伊德日前遭白人警察壓頸身亡，他的死訊傳出後引發全美各地至少30個城市的民眾上街示威遊行，40個城市實施宵禁。對於全國性的抗議活動，喬治佛洛伊德的兄弟難過地表示，「黑人已經被謀殺很長一段時間了，非裔美國人只是想要捍衛正義。」

All four officers involved in the death of George Floyd were “complicit," including the three who haven't been arrested, says Minneapolis Police Chief Medaria Arradondo, responding to a question asked by @sarasidnerCNN on behalf of Floyd’s brother. https://t.co/JiE3Mx8xF2 pic.twitter.com/yalvaWfpDV — CNN (@CNN) June 1, 2020

根據CNN報導，喬治．佛洛伊德的兄弟菲隆尼斯．佛洛伊德（音譯，Philonise Floyd）表示，「我希望大家可以用和平的方式來處理這個問題，但我們想要公正，這就是他們這麼做的原因。」他說，「長期以來有很多黑人被殺害...人們都累了。非裔美國人想要捍衛正義。」

佛洛伊德的家人與明尼亞波里斯警察局長梅達里亞．阿拉頓多促膝長談後，要求警方懲處另外3名旁觀的警察。他問道，「我想知道是否能為我的兄弟伸張正義，逮捕其餘警察，並將其定罪？」梅達里亞說，「即使沒有參與逮捕行動，保持沉默或袖手旁觀就是共犯」，「我會解雇這四名警察，佛洛伊德的確死在我們手上。」

另一方面，川普29日聲稱已經與佛洛伊德的家人通過電話，但菲隆尼斯30日表示，「川普連說話的機會都沒有給我。」菲隆尼斯稱，他只是想告訴川普，「我們需要正義，不能理解警方竟在光天化日之下動用私刑。」然而據菲隆尼斯表示，這通電話內，川普似乎一直在推託，彷彿不想聽菲隆尼斯的立場，自顧自地一直說話。

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