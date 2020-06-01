油罐車高速衝向「非裔之死」示威群眾！引眾怒被扯下駕駛座狂毆

▲油罐車衝向抗議人群，司機被扯下駕駛座。（圖／翻攝自推特＠Seth Kaplan）



記者王佩翊／綜合報導

美國明尼蘇達州非裔男子遭惡警以膝蓋壓頸致死，引發全美至少30個城市暴動，許多人走上街頭示威。明尼蘇達州出現一名司機駕駛著油罐車，突然衝進在明尼亞波里斯橋上示威的人群，場面險象環生。雖然該輛油罐車並未傷及民眾，但卻再度引發眾怒，因此正當司機放慢速度後，馬上被示威群眾包圍，並拉下車毆打。

綜合外媒報導，根據警方提供的監視器畫面可以看到，示威民眾5月31日在I-35W尼亞波里斯橋上遊行時，突然有一名司機駕駛著油罐車高速地往人群行駛，所幸並未造成示威人員傷亡。不過駕駛此舉再度觸怒了示威遊行的民眾，當司機放慢速度後，現場民眾當場將他扯下駕駛座，並痛毆一頓。

明尼蘇達州公共安全部表示，該名司機已經被逮，另外由於他受到輕傷，因此已經被送醫救治。

根據KARE 11報導，一名在場的抗議民眾表示，開車衝進人群的油罐車司機事發當時不斷地按喇叭，挑釁意味濃厚。

明尼亞波里斯的官員表示，相關單位已下令當天下午5時前關閉該條道路，不知道油罐車是如何闖進的。

Here is part of the incident with the truck driving through the protesters on the highway. pic.twitter.com/10d1zwBOtK — Seth Kaplan (@Seth_Kaplan) May 31, 2020

UPDATE: Protestors were kneeling in peace when the semi-truck attempted to barrel through them.



Police arrived and began making protestors. #Protests2020pic.twitter.com/CR2Mawmy2x — McAuley (@McAuleyATL) May 31, 2020

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