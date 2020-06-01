華盛頓特區衝突升級！　白宮要求員工將「識別證」藏起來

▲白宮要求員工出入時將識別證藏起來。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

全美「佛洛伊德之死」抗議事件延燒，入夜後大批抗議民眾仍持續聚集在華盛頓特區，甚至放火燒毀公園樹木，甚至點燃煙火，而警方發射催淚瓦斯與胡椒噴霧，衝突一觸即發。消息指出，白宮目前已要求辦公人員盡量遠距上班，若一定要進辦公室，則需先將工作證藏起來，直到特勤單位的出入口再出示。

CNN報導指出，示威群眾持續聚集在華盛頓特區，甚至在拉斐爾公園（Lafayette Park）燃起大火，人們不斷朝著火堆扔樹枝跟煙火，甚至還拆掉了公園的木製長椅；警察也開始發射催淚瓦斯和胡椒噴霧驅趕群眾。華盛頓特區警察局長紐斯姆（Peter Newsham）表示，他們周六（5／30）逮捕了17人，另外還有11名警察在衝突中受傷，但都沒有生命危險。

▲▼華盛頓特區示威衝突升級。（圖／達志影像／美聯社）



白宮也在周日（5／31）晚間發出電子郵件給所有工作人員，由於抗議活動持續，基於安全問題，要求所有員工盡量在家工作，若非得進入白宮的話，必須先將工作識別證藏起來，直到特勤局出入口時再出示。

華盛頓特區市長鮑賽（Muriel Bowser）強調，示威者有權行使憲法第一修正案所賦予的權利，但不應該在表達訴求的同時，摧毀破壞城市，「我們看到了一定程度的破壞與混亂。」鮑賽也呼籲總統川普，停止在推特發布「分裂性貼文」，這都只是將美國推回過去的種族隔離時期。

Earlier tonight, protesters scattered as police deployed tear gas near the White House. Watch Live as D.C.'s curfew is set to begin now, at 11p.m. https://t.co/3fnD1gerE2 pic.twitter.com/N3jPJ5qXyy — NBCWashington (@nbcwashington) June 1, 2020

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