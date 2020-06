華盛頓特區衝突升級！　白宮要求員工將「識別證」藏起來

▲白宮要求員工出入時將識別證藏起來。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

全美「佛洛伊德之死」抗議事件延燒,入夜後大批抗議民眾仍持續聚集在華盛頓特區,甚至放火燒毀公園樹木,甚至點燃煙火,而警方發射催淚瓦斯與胡椒噴霧,衝突一觸即發。消息指出,白宮目前已要求辦公人員盡量遠距上班,若一定要進辦公室,則需先將工作證藏起來,直到特勤單位的出入口再出示。

CNN報導指出,示威群眾持續聚集在華盛頓特區,甚至在拉斐爾公園(Lafayette Park)燃起大火,人們不斷朝著火堆扔樹枝跟煙火,甚至還拆掉了公園的木製長椅;警察也開始發射催淚瓦斯和胡椒噴霧驅趕群眾。華盛頓特區警察局長紐斯姆(Peter Newsham)表示,他們周六(5/30)逮捕了17人,另外還有11名警察在衝突中受傷,但都沒有生命危險。

▲▼華盛頓特區示威衝突升級。(圖/達志影像/美聯社)



白宮也在周日(5/31)晚間發出電子郵件給所有工作人員,由於抗議活動持續,基於安全問題,要求所有員工盡量在家工作,若非得進入白宮的話,必須先將工作識別證藏起來,直到特勤局出入口時再出示。

華盛頓特區市長鮑賽(Muriel Bowser)強調,示威者有權行使憲法第一修正案所賦予的權利,但不應該在表達訴求的同時,摧毀破壞城市,「我們看到了一定程度的破壞與混亂。」鮑賽也呼籲總統川普,停止在推特發布「分裂性貼文」,這都只是將美國推回過去的種族隔離時期。

Earlier tonight, protesters scattered as police deployed tear gas near the White House. Watch Live as D.C.'s curfew is set to begin now, at 11p.m. https://t.co/3fnD1gerE2 pic.twitter.com/N3jPJ5qXyy