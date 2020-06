非裔之死怒火燒全球！德英加群眾高喊「無法呼吸」　倫敦23人被捕

▲倫敦一名男子跪在警察前方抗議。(圖/路透)



記者丁維瑀/綜合報導

非裔男子佛洛依德(George Floyd)之死除了在美國各地掀起示威,種族間的怒火也燒至全球,如今在德國、英國、加拿大、伊朗等都有抗議活動。英國方面,美駐倫敦大使館前方出現示威民眾,有人疑似攻擊警察,最後至少23人被逮捕。

Thousands now chanting “black lives matter” in front of the US Embassy in Berlin #GeorgeFloyd pic.twitter.com/Jh65RKhTLo