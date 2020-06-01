SpaceX飛龍2號升空19小時！成功對接國際太空站...2太空人停留4個月

▲飛龍2號太空船於台灣時間31日凌晨3點22分發射。（圖／翻攝自Facebook／@NASA）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國太空總署（NASA）與美國太空公司Space X合作，於台灣時間5月31日晚上10時16分將飛龍2號（Dragon 2）太空船與國際太空站（ISS）對接，裡頭還載著兩名太空人，過程相當順利。此外，這也是時隔9年以來，美國太空船再度載人停靠在太空站。

根據space報導，NASA和Space X於台灣時間31日凌晨3點22分，在佛羅里達州甘迺迪太空中心成功發射獵鷹9號火箭（Falcon 9），上面搭載著飛龍2號太空船。經過約19小時的時間，太空船順利與ISS對接。搭乘太空船的兩名太空人，分別是班肯（Bob Behnken）及赫利（Doug Hurley），經過一連串的相關檢查之後，太空艙門順利打開，進入ISS與美國和俄羅斯的太空人會合。

▲搭乘太空船的兩名太空人，分別是班肯（Bob Behnken）及赫利（Doug Hurley）。（圖／翻攝自Facebook／@NASA）

Space X任務控制中心收到順利抵達的消息後，透過無線電表示，「恭喜達到了令人驚艷的成就，歡迎你們來到國際太空站」。此過程在網路上同步進行直播，美國太空總署（NASA）表示，網路在線收看人數，一度多達1,000萬人。此次任務成功也代表著，之後Space X會定期執行國際太空站的任務，運送來往兩地的物資，且執行私人的太空任務。

ISS原本有3人定居，如今又加入兩位新成員，見面後大家相互擁抱，班肯與赫利預計將在國際太空站停留4個月。NASA太空人凱西迪（Chris Cassidy）也敲響ISS的鐘聲，歡迎班肯與赫利的加入。Space X創辦人馬斯克（Elon Musk）表示，太空船返回地球，在某方面比發射升空還要有危險性，但聽到兩名太空人順利進入軌道，安全抵達到太空站，「所有人都鬆了一口氣」。