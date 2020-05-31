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「青光眼+聽古典樂」沒看到警察　台中婦沒配合酒駕攔檢重罰18萬吊照

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▲白河分局「封城式」取締酒駕，發現莊姓男子騎乘機車，未戴安全帽，主動攔查，測得酒測值達0.40mg/l，超出法定標準值，依公共危險罪嫌移送法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲婦人開車闖警方設置酒測攔查點，遭重罰18萬並吊銷駕照。圖為示意圖。（圖／記者林悅翻攝）

記者李忠憲／台中報導

看到酒駕攔檢還是乖乖配合！太平區蔡姓婦人晚間開車經過警方設置酒測攔檢點，未配合直接開過去，遭開罰18萬並吊銷駕照。蔡婦不服，辯稱兩眼視差大又有青光眼、當時在聽古典樂，根本沒發現警察。台中地院認為蔡婦所言是卸責之詞，駁回起訴。

判決書指出，蔡姓婦人2019年7月25日晚間9點半左右，開著休旅車經過大里區大智路往西方向，遇到前方有員警設有酒測攔截點，卻不依指示停車接受稽查，而逕自開車通過。員警認為已違反《道路交通管理處罰條例》第35條第4項第1款，依車籍資料對車主也就是蔡婦開罰18萬元、吊銷駕照，並應參加道路交通安全講習。蔡婦不服，找律師項台中地院提起行政訴訟，要求撤銷處分。

蔡婦辯稱，她當晚到太平參加台灣創價學會小組聚會，沒有喝酒，返家途中聽古典音樂電台廣播，一直到家都沒發現異狀，數日後接到罰單時讓她非常訝異。她說，自己兩眼視差本來就大，事發前3日到眼科檢查，醫師說她左眼疑似有青光眼，應定期回診但未告知開車會影響。可能因此沒看到攔檢警察及酒測攔檢標誌，聽音樂也沒聽到警方鳴笛或哨音，加上自己身高才152公分，攔檢點位在右彎道，視線被車柱影響，才會直接開過去。她沒喝酒，沒理由拒絕酒測，自己沒有故意和過失等。

法官勘驗警方提供的密錄器畫面，認為警方設置路檢點都有依規定放置LED燈告示牌、閃光交通錐等。在她的車靠近時，員警也有吹哨、舉閃光指揮棒比手勢等，可見蔡姓婦人所言均為辯駁之詞。違規事證明確，駁回起訴。全案可上訴。

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