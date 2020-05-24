戀物癖大叔偷正妹女鞋「凌晨歸還」　遭勇爸活逮！他「土下座」求饒

▲戀物癖大叔偷正妹鞋遭逮，下跪求饒，置物箱內還有多雙女鞋。（圖／取自臉書社團「台中南區東區大小事」）

記者李忠憲／台中報導

疑有戀物癖的吳姓大叔，今年初至今多次在凌晨狂偷南區積善里住家女鞋，部分鞋子被偷後還會「物歸原主」，令人不解。吳男24日故技重施，遭受害正妹父親逮個正著後，竟上演「土下座」下跪求饒稱「我有憂鬱症！」但仍遭報警處理。警方表示，吳男偷8雙女鞋僅4人指認，除依竊盜罪送辦外，也呼籲被害人勇於指認。

台中蔡小姐今天中午在臉書社團「台中南區東區大小事」發文稱「抓到偷鞋賊！」，並放上偷鞋賊遭逮時下跪的照片。內容提到，她家過年前到現在已經被偷過3次女鞋，報警2次都沒下文沒抓到。今天凌晨4點多，她妹妹要出門上班，又發現鞋子被偷，立刻通知爸爸。她爸爸心想會不會跟上次那樣，天亮前再把鞋還回來，5點就在現場附近等，結果果然出現，當場逮個正著。

蔡小姐說，這個噁心變態已經偷了她們和鄰居很多女生的鞋，當場下跪並哀求說「不要報警！他有憂鬱症！」，「是有事嗎？憂鬱症就可以一天到晚偷東西？還在他的機車置物箱內找到8雙女鞋，立刻報警處理，還是靠爸爸比較實在。照片只是嚇阻他逃跑，並沒有打他。」

▲正妹爸活逮偷鞋賊，作勢要打人，嚇阻他逃跑。（圖／取自臉書社團「台中南區東區大小事」）

警方經查發現，59歲吳姓男子有竊盜紀錄，但未提出有精神疾病證明。8雙女鞋中，只找到4名被害人。吳男雖承認1個月前曾偷過蔡女鞋子，但對於警方出示多起女鞋竊案監視器畫面，則辯稱不是他本人。

至於為何要偷女鞋，吳男則辯說他頭腦不清楚，不知道為何要拿，拿走後也只是單純擱著，「想到再放回去」，並沒有對鞋子做任何行為。警方表示，吳男涉嫌竊盜，將依法送辦，並呼籲被害人勇於出面指認。

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