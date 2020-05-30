仙女瀑布3年奪4命！秘境入口淪「運屍道」...消防痛心拍片：別再來！

記者柯沛辰／綜合報導

台中市太平區深山秘境「仙女瀑布」3年來奪走4條人命，依舊有不少遊客爭相探訪。台中市消防局太平車籠埔分隊歷經多次救援無果的遺憾，近日透過影片沉痛告白，仙女瀑布是危險水域，若遊客遇溺，腦部缺氧10分鐘就可能死亡，但搜救人員至少得花40分鐘才能到達，「我們真的無能為力」。

夏日炎炎，網路人氣推薦景點「仙女瀑布」總是吸引不少人烤肉、跳水，甚至拍照打卡。起初仙女瀑布之所以得名，相傳是早期有隱士在此修行，親眼賭仙女。不過，平靜的潭面下暗流洶湧，潭深達7公尺，2016年至今已有6人命喪於此，讓「抓交替」傳聞不脛而走。

▲前往仙女瀑布的道路崎嶇難行，消防難以第一時間抵達救援。（圖／記者李忠憲翻攝）

為此，車籠埔分隊在2分56秒影片中指出，網路上的介紹資訊已經是多年前的舊聞，如今「秘境」早已變「命盡」之地，通往仙女瀑布唯一的產業道路狹窄難行，近年更因地震、大雨沖刷，導致沿途橋斷路崩，巨石散落，只能步行抵達，每次前往救援都是步步驚心，默禱異地遊子千萬要平安，卻事與願違。

影片表示，每次消防接到報案，往往要40、50分鐘才能到達現場，如果真的發生溺水事故，大多將錯失黃金救援時間。影片指出，人體腦部缺氧超過10分鐘，就會壞死或死亡，「你的身體機能將隨分秒逐漸喪失，我們多麼希望你想盡辦法漂浮在水面上，等待我們到場救援。」

▲許多年輕遊客爭相到訪仙女瀑布，近年來憾事頻傳。（圖／記者莊智勝翻攝）

影片表示，仙女瀑布被市府公告為危險水域已久，「我們懂年輕的你喜愛追求刺激冒險，但這裡看似消暑秘境，卻是危險重重，同年好友少了一個，將會是終生的遺憾與愧疚，你有大好的青春年華，不值得將大好前程賭上，我們真的無能為力。」

上一次傳出憾事是在去年4月，47歲吳姓男子跳水輕生。再前一次是2018年8月17日，3名外蒙古交換學生來該處遊玩，1人溺斃；同年7月，26歲林姓男子與4名友人戲水，期間1人抽筋溺水，林男跳下水救人，反而溺斃；2017年鬼月期間，屏科大19歲男大生約2同學到訪，跳水後便失去蹤影，最後警消發現他卡在石縫中，早已沒有呼吸心跳。

如今夏季來臨，車籠埔分隊如臨大敵，特地製作影片宣導，強調該地是危險水域，呼籲民眾千萬別再來了，也希望憾事不再發生。

▲2018年7月，5人闖仙女瀑布戲水，林男救友反溺斃，同行友人蹲地自責。（圖／東森新聞）