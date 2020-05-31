台中賓士遭機車撞　騎士撂「你闖紅燈」快閃...挨罰扣照！

記者李忠憲／台中報導

蔡姓騎士清晨趕著上班，搶黃燈通過路口卻撞上賓士車。開車的黃姓男子好心詢問狀況，蔡男竟反罵他「闖紅燈」，趁他打電話報警時直接騎車離開。警方從監視器確認蔡男闖紅燈及肇事逃逸，除依法開罰並吊扣駕照，也呼籲民眾勿貪一時快，發生車禍也應留在現場，以免賠了夫人又折兵。

▲機車搶快闖紅燈撞上賓士，竟指責對方闖紅燈還逃逸。（圖／民眾提供）

第三警分局交通分隊日前某日凌晨6點獲報，東區精武東路發生一件車禍，立刻到場處理。29歲黃姓男子說，他當時開賓士車走精武東路要通過振福路口，1輛機車突然從他左側衝出直接撞上，他及時停車，騎車男子就躺在他右前方。他趕緊下車查看，但對方起身後竟先指責他闖紅燈，他還來不及反應，對方就騎車跑了，整個過程不到1分鐘，讓他十分傻眼。

▲▼賓士車直行通過路口，遭左側機車。（圖／民眾提供）

警方現場採證後，立刻調閱相關監視器，確認騎士就是58歲蔡姓男子，立刻通知他到案說明。

蔡男表示，他當時走振福路要過精武東路口時，自己號誌燈是黃轉紅，路中跟對方「擦撞」。因為他仁和車都沒事，趕著上班，才會直接騎離現場。

警方看監視器畫面，發現蔡男搶黃燈直接撞上黃男的賓士後，跌倒在地。經過數秒後，蔡南自己站起來，跟黃男交談幾句，撿起掉落物，接著趁黃男打電話報警時，就離開現場。

第三分局交通分隊長蔡興邦表示，經仔細檢視監視器畫面，發現蔡男還沒通過路口，就已是紅燈，屬闖紅燈，可開罰1800元至5400元；車禍後未留在現場處理，直接離開，屬肇事逃逸，開罰1000至3000元外，也要吊扣1至3個月駕照，已依規定舉發。

他也提醒，民眾應做好時間管理，避免因趕時間，違反交通規則，影響其他用路人之安危。警方也呼籲，駕駛人在交岔路口見黃燈號誌亮起時，不能一概的認為還擁有殘存的路權，不顧一切奮力向前衝刺，必須確保通過時不會發生危險，甚至預先做好隨時煞停或閃避之應變措施，以免不幸發生意外後被認定有過失，而同時需負擔民、刑事責任。

・用過都說好用，真心不騙



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