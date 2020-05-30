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林鄭突引鄧小平33年前發言「97後仍允許罵中共，但有行動必干預！」

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▲▼鄧小平會見老布希。（圖／達志／美聯社）

▲鄧小平提出「一國兩制」構想，制度後來在港澳實施。（圖／達志／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港法界人士近日質疑「港版國安法」違反了鄧小平當年的治港方針。對此，香港特首林鄭月娥30日在臉書發文表示，這種說法漠視「一國兩制」初心，也漠視鄧小平在《基本法》起草時期的重要談話，她並引述了其中一段，「1997年後香港有人罵中國共產黨，罵中國，我們還是允許他罵，但是如果變成行動，要把香港變成一個在『民主』的幌子下反對大陸的基地，怎麼辦？那就非干預不行。」

林鄭月娥引述了鄧小平在1987年會見「香港特別行政區基本法起草委員會」委員時的一段談話，「切不要以為香港的事情全由香港人來管，中央一點都不管，就萬事大吉了。這是不行的，這種想法不實際。中央確實是不干預特別行政區的具體事務的，也不需要干預。但是，特別行政區是不是也會發生危害國家根本利益的事情呢？難道就不會出現嗎？那個時候，北京過問不過問？難道香港就不會出現損害香港根本利益的事情？能夠設想香港就沒有干擾，沒有破壞力量嗎？我看沒有這種自我安慰的根據。」

▼鄧小平1982年與柴契爾夫人在北京會面，協商香港歸屬問題，經典一幕被以蠟像重現。（圖／達志／美聯社）

▲▼鄧小平與柴契爾夫人在北京會面的經典一幕被以蠟像重現。（圖／達志／美聯社）

鄧小平當時提到，「如果中央把什麼權力都放棄了，就可能會出現一些混亂，損害香港的利益。所以，保持中央的某些權力，對香港有利無害。大家可以冷靜地想想，香港有時候會不會出現非北京出頭就不能解決的問題呢？過去香港遇到問題總還有個英國出頭嘛！總有一些事情沒有中央出頭你們是難以解決的。」

鄧小平當時還說，「中央的政策是不損害香港的利益，也希望香港不會出現損害國家利益和香港利益的事情。要是有呢？所以請諸位考慮，基本法要照顧到這些方面。有些事情，比如1997年後香港有人罵中國共產黨，罵中國，我們還是允許他罵，但是如果變成行動，要把香港變成一個在『民主』的幌子下反對大陸的基地，怎麼辦？那就非干預不行。」

林鄭月娥強調，「重新領會鄧小平先生當年的講話，再看看香港過去一年的暴力亂港，以及近日外國和境外勢力肆無忌憚地干預國家的內部事務，我們能不佩服鄧小平先生的高瞻遠矚、洞悉世事嗎？」

▼香港特首林鄭月娥力挺設立「港版國安法」，多次出面說明。（圖／路透社）

▲▼香港特首林鄭月娥5月26日出席記者會，再度力挺設立「港版國安法」。（圖／路透）

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