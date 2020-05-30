柯文哲談港版國安法：讓台灣離中國大陸更遠

▲柯文哲出席花博農民市集-枋寮漁菓節 。（圖／記者張一中攝）

記者陳家祥／台北報導

中國第13屆全國人大正式通過「港版國安法」，台北市長柯文哲30日表示，民主、自由、人權是台灣的核心價值，台灣人會大力保有，重要的是台灣會用這個當座標衡量周邊國家；從雨傘革命、佔中、反送中至今，港版國安法不但會增加香港的抗爭，「也會讓台灣離中國大陸更遠，這是中國大陸要思考的」。

柯文哲今南下屏東出席枋寮漁菓節活動時表示，所謂香港版的國安法，這要有一個比較完整的論述，第一是香港發生的事情台灣一定相當注目，因為香港在台灣飛機航程一小時範圍內，又是世界金融中心、東方明珠，所以發生在香港的事台灣人民一定關注。

柯文哲接著提到，第二是民主、自由、人權是台灣的核心價值，所以台灣人擁有它、珍惜它，也會用相當大力量來保有，「最重要，台灣會用這個當作座標衡量周邊」。

柯文哲說，第三是事實上以前的香港23條，到雨傘革命、佔中事件到反送中，坦白講，去年要不是香港問題，小英總統選舉不會贏得這麼多，所以在香港的抗爭，北京政府要想到第4件事情，既然一連串都是香港人民不喜歡的東西，那重複過去的失敗經驗不太會成功，「所以這次港版國安法，第一個會增加香港抗爭，第二也會讓台灣離中國大陸更遠」，這是中國大陸要思考的。

柯文哲說，台北市政府有成立香港專案小組，如果香港的資金、人才要外流，也會給他們一定的協助。柯文哲還說，前幾天遇到新加坡的駐台代表，對方說「台北再不努力的話，這些全部都會跑到新加坡去」。

至於照慣例在每年7、8月左右登場的台北上海雙城論壇，是否有辦法舉辦？柯文哲說，雙城論壇是這樣，疫情期間如果來都要隔離14天，的確困擾，原則上雙城論壇還是兩岸間城市交流、行之有年，也沒有理由停辦，兩岸之間還是要溝通，有溝通才有善意，有善意才能更多交流，維持雙邊溝通交流是必要的，「還是要辦」。

柯文哲坦言，今年因為疫情關係，要怎麼舉辦的確有點麻煩，技術上怎麼克服，還要跟上海再協商方法，「當然辦、不辦，台北市表明願意繼續辦，上海那邊也要考慮，如果要辦的話方法是怎樣，細節還在協調中」。