人民日報評《反分裂國家法》：台獨若以身試法，必遭嚴懲

▲反分裂國家法15周年座談會29日在北京召開。（圖／記者任以芳攝）

記者陳政錄／綜合報導

中共29日召開《反分裂國家法》15周年座談會，引發兩岸廣泛討論，大陸官方更透過各種管道，抨擊所謂的「台獨」分裂勢力。共產黨媒《人民日報》30日下午刊文稱，座談會舉辦的目的，就是要給近來蠢蠢欲動的「台獨」分裂勢力以明確警告：若敢以身試法，必遭法律嚴懲。

該文表示，就當前現實情況而言，「拉一拉套在『台獨』脖子上的韁繩是極為必要、及時的。」一段時間以來，民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，破壞兩岸關係和平發展的政治基礎，破壞兩岸交流合作，打擊台灣積極參與兩岸交流的人士和主張兩岸統一的力量，還借香港事態歪曲污衊「一國兩制」，抹黑大陸，煽動兩岸對立。

▲中共官員在推進兩岸統一事務上，重申不放棄武力的說法。（圖／中國台灣網提供）

《人民日報》政文指出，操弄去中國化、台獨史觀，企圖以疫謀獨，這些挑釁行為，嚴重損害兩岸同胞切身利益和中華民族根本利益，嚴重破壞台海和平穩定，嚴重挑戰中國大陸維護國家主權和領土完整的底線，必須堅決遏制打擊。

該文重申，如果「台獨」分裂勢力一意孤行甚至鋌而走險，我們（中國大陸）將按照《反分裂國家法》有關規定，採取一切必要手段，堅決粉碎「台獨」分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。

《人民日報》文章強調，非和平方式，是針對外部勢力干涉和少數台獨分子。並稱「和平統一、一國兩制」是實現國家統一的最佳方式。

值得注意的，對於中共舉辦「反分裂國家法」周年座談會，陸委會已於日前發表聲明，重申蔡英文總統主張的「和平、對等、民主、對話」八字，認為這才是雙方互動的最佳途徑。

陸委會直指，北京對台政策偏差，不顧台灣2,300萬民意對「一國兩制」的堅決反對及國際社會的質疑，不斷倡議「反民主、非和平」政策與法制，破壞台海現狀，我方（中華民國）表達強烈不滿與遺憾。

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