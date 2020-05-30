「捍衛香港的自由」英國擬放寬港人居留權利　近300萬人適用

▲中共十三屆全國人大會議以2878票贊成、1票反對、6票棄權，通過「港版國安法」草案。（圖／路透）



文／中央社倫敦29日綜合外電報導

英國準備為將近300萬符合資格申請英國國民海外護照的香港居民放寬簽證權利，以及提供獲得公民身分的管道，來回應中國在這個前英國殖民地推動實施「香港版國安法」。

中國13屆全國人大代表會議表決通過港版國安法立法授權，民運人士、外交官和部分商界人士都擔心這將危及香港半自治地位和全球金融中心的角色。中國這項舉動遭到英國、美國、澳洲、加拿大和歐盟嚴厲批評。

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）昨天表示，北京若強推香港版國安法，英國將對35萬名持有英國國民海外護照（BNO）的香港民眾放寬簽證權，從現行入境6個月的期限，開放至入境英國12個月，並可找工作和就學，為未來取得公民身分鋪路。

英國內政部今天表示，所有持有BNO的香港人將適用這項政策。根據英國政府數據，有約290萬人符合資格申請BNO。

英國內政大臣巴特爾（Priti Patel）在聲明中表示：「如果中國實施這項法律，我們將研究允許（香港人）申請英國國民海外護照居留在英國的選項，包括獲得英國公民身分的途徑。」、「我們將繼續捍衛香港人民的權利和自由。」

北京表示，港版國安法將制止和懲治任何分裂國家、顛覆國家政權、恐怖主義活動以及外國勢力干預香港事務的行為和活動。

中國當局和香港政府表示，港版國安法不會對香港自治構成威脅，外國投資者在香港的利益將繼續受到保護。