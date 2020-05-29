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通姦除罪化／第三者的孩子淪為「通姦證物」　出生=證明爸媽是罪人

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▲▼婦女新知基金會與多個團體，贊同大法官針對「通姦罪」宣告違憲的結果。（圖／記者林育綾攝）

▲婦女新知基金會董事莊喬汝（右）提到，通姦罪讓第三者的孩子淪為「通姦證物」，背負社會汙名。（圖／記者林育綾攝）

 記者林育綾／台北報導

司法院大法官在今（29）日釋憲，宣告刑法239條「通姦罪」違憲，寫下歷史性一刻！婦女新知基金會贊同大法官釋憲結果，表示通姦除罪後，是讓婚姻關係邁向更平等的一步，對於無辜的生命也更公平，例如過往第三者生下的孩子，在通姦罪中直接被當成「通姦證物」寫進判決書裡，自己的出生等於「證明父母有罪」，背負社會汙名，相當殘忍。

司法院大法官在今（29）日做出釋字791號解釋，宣告刑法239條「通姦罪」違憲，自解釋之日失效。這表示刑法將無法再干涉婚姻，但婚姻關係仍受民法保障。然而通姦除罪後，也引發正反兩派意見持續交戰，其中婦女新知基金會強調，「贊同通姦罪的廢除，並不表示贊同通姦或外遇的行為。」也表示「這不會帶來婚姻的瓦解，反而是讓婚姻家庭關係邁向更平等的第一步。」

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▲▼婦女新知基金會與多個團體，贊同大法官針對「通姦罪」宣告違憲的結果。（圖／記者林育綾攝）

▲婦女新知基金會與多個團體，贊同大法官針對「通姦罪」宣告違憲的結果。（圖／記者林育綾攝）

過去通姦罪要成立，必須證明雙方「性器交合」，然而要舉證這一點並不容易，一旦配偶與第三者之間有了孩子，孩子就能成為證據。婦女新知基金會董事莊喬汝說，這對於孩子來說十分不公平，他的出生等於「證明爸媽是罪人」，直接被寫進判決書裡，淪為「通姦罪的證物」，也會因此背負社會汙名，實在是相當殘忍。

莊喬汝還提到，通姦罪其實也違反了伴侶的性自主權，因為人並不是物品，性專屬不能直接成為維繫婚姻的理由。她解釋，婚姻關係中當然有性專屬權，但這前提是「尊重伴侶的意願」，然而通姦罪會強化印象「我配偶的性，只能屬於我」，這樣的觀念很容易形成不把配偶當成「平等個體」看待的問題。以通姦罪來規範婚姻，也太小看人類情感的複雜性。

甚至在過去，通姦罪曾反過來變成壓迫受害者的武器，例如曾有狼師對女學生性侵，或利用權勢性交，但受害者卻被加害者的配偶提告通姦，形成二度傷害；若通姦罪持續成立，未來也會有受害者依舊不敢出聲。

莊喬汝從過往協助許多案例中發現，「通姦罪」並不能為婚姻帶來真正的保護，反而在過程中，為了蒐證及提告，造成更嚴重的破裂。她說明，通姦罪的成立與否，與婚姻關係能否好好處理是兩回事，但常常有徵信社或不知情的人，會建議用通姦罪來提告，以為這樣就能讓對方下跪求饒、答應所有條件。

實際上，過往有不少案例是一方提告通姦罪後，以為能藉此拿到孩子的監護權、財產，或以為能在離婚上得到更多有利的條件，卻適得其反，因為「通姦罪」與「離婚協議」其實沒有直接關聯。莊喬汝說，有更多案例是在提告通姦的過程中，讓關係徹底撕裂，無論罪名是否成立，元配反而得不到想要的結果。

▲▼通姦除罪》司法院五張梗圖破迷思。（圖／司法院提供）

▲通姦除罪，司法院製作梗圖破迷思。（圖／司法院提供）

婦女新知強調，「贊同通姦罪的廢除，並不表示贊同通姦或外遇的行為。」更關心的是，婚姻毀壞後的重建或安排，若配偶雙方決定分手，如何透過現行民法規定，公平分配剩餘財產及妥善照顧未成年子女的生活，包括扶養費、權利義務行使負擔、探視等才是重點；若雙方決定復合，是否有足夠的婚姻諮商資源，讓兩人從傷痛中重新開始。

藉由去除刑事罪刑，讓婚姻回歸民法，讓人們能學習更健康的方式處理情感失落與婚姻關係，這是邁向婚姻平等的第一步，人們更需要的是心理諮商、情感教育等支持資源。

婦女新知也持續呼籲，「政府應主動對外說明通姦罪廢除原因，破除坊間不實謠言與誤解」，並透過性別平等教育、促進親密關係平等協商及其他方案，鼓勵民眾以更好的方式應對情感與親密關係的變動。同時也呼籲法務部、立法委員等具有國家權力者，應立即依其職權落實對人民基本權利的保障，繼續推動各項有利於婚姻家庭平等之政策與措施，不應怠惰失職、對女性在婚姻中所受性別不平等處境無感或冷眼旁觀。

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