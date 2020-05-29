快訊／通姦除罪！偵查中案件全不起訴...3男2女須立即釋放

▲大法官解釋通姦除罪化。（圖／記者林敬旻攝）



記者邱茀濱／綜合報導

司法院大法官在今（29）日做出釋字791號解釋，宣告我國「通姦除罪化」，代表著目前偵查中的案件全作不起訴處分。另外，目前因通姦罪被判入監的33人之中，有3男2女沒有其他罪刑在身，今天就須立即釋放。

截至4月底，全國妨害家庭與婚姻罪章偵查中案件共355件，法務部今（29）日傍晚發文高檢署，請高檢轉知所屬地檢署，因通姦除罪化，所以目前偵查中案件全作不起訴處分。

另外，目前犯通姦罪被判入監的33人之中，有3男2女因身上無其他罪刑，今天就須立即釋放，包含台北監獄1人、桃園監獄1人，嘉義分監1人、台北女子看守所1人、台中監獄1人等。

司法院大法官29下午做出釋字791號解釋，宣告《刑法》239條，因違反《憲法》22條保障之性自主權與《憲法》第23條比例原則，自解釋公布之日起失效。另《刑訴》239條但書，因違反《憲法》第7條保障之平等原則，又因《刑法》239條違憲，失所附麗，亦自解釋公布之日起失效。

大法官認為，雖然過去554號解釋認定通姦罪規定合憲，但隨著社會發展，婚姻關係中的個人人格自主更受重視，婚姻承載的社會功能則逐漸相對化，而就像釋字第585、603號解釋肯認隱私權受憲法第22條保障，憲法權利的種類及範圍持續擴增深化。

所以，針對通姦罪是否仍符合比例原則，大法官認為有與時俱進，在憲法上重新審酌的必要性。

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