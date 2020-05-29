被騙不是女人的錯！《北港香爐人人插》作者：通姦罪本來就沒效

▲刑法239條「通姦罪」違憲，自解釋之日、也就是即日起立即失效。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



中央社



大法官會議今天做出釋字第791號解釋，通姦罪違憲，立即失效。對此作家李昂指出，通姦除罪化是國際潮流，通姦罪本期待透過法律讓人們對婚姻忠誠，但實際上根本沒有壓抑外遇的效果。

司法院大法官會議今天做出釋字第791號解釋，刑法第239條通姦罪違憲，解釋文指出，刑法第239條規定：「有配偶而與人通姦者，處1年以下有期徒刑。其相姦者亦同。」對憲法第22條所保障性自主權之限制，與憲法第23條比例原則不符，應自本解釋公布之日起失其效力。

對於大法官會議今天做出的解釋，書寫多本如《殺夫》、《北港香爐人人插》、《迷園》性別議題小說的作家李昂，接受《中央社》記者電話訪問時表示，「通姦除罪化」基本上已是國際潮流，「本來期待用法律讓外遇的比例降低，但實際上根本沒有壓抑的效果。」

▲作家李昂。（圖／翻攝李昂臉書）

刑法第239條通姦罪所訂的罰則，李昂也認為「不符比例原則」。她指出在目前社會狀況下，女性的性別地位依然弱勢，外遇、對婚姻不忠的比例大多還是男性。李昂說，通姦罪中的但書，能單獨對配偶撤告，只控告「小三」、「小王」，「所以時常看到這類案件，變成2個女人的戰爭，基本上男人沒有得到處罰。」

究竟通姦罪應否存續，李昂認為，「感情、家庭事務，適用刑法基本上就是沒有道理的。」國家權力介入個人情感問題，不論從哪一方面來看，都是違反個人自由，「通姦罪廢止對社會是好的，國際上很多國家早就已經沒有了。」

另外，以小說《油麻菜籽》書寫台灣女性處境的作家廖輝英，接受《中央社》記者電話訪問時坦言，通姦罪要懲罰的人到底是誰根本看不出來。廖輝英說婚外情中，如果外遇者是男性，身為「小三」的女性常常對男方的家庭背景、婚姻狀況都不知情，「被騙不是女人的錯，所以如果太太要原諒先生的話，連小三也要一起原諒。」

廖輝英說，縱使介入他人婚姻的「小三」、「小王」有錯，但通姦罪的問題就在於能夠單獨對配偶撤告，這樣的法律存在根本的瑕疵，「通姦罪對男性而言根本沒差。」廖輝英也呼籲，女性對男性要有智慧，「明知他有太太，要想想為他付出的女人，女人和女人之間，要有同理心。」

▲廖輝英（圖／記者徐文彬攝）



通姦除罪化後，廖輝英指出，後續應研究如何透過法律保障在婚姻中受到傷害的女人。「女性配偶因為台灣社會的道德、價值，進入婚姻後常常就失去許多社會資源，10幾年間就為了家庭犧牲奉獻。如果丈夫又外遇，太太縱使想離婚，也會擔心無法扶養小孩、繼續生活。」

廖輝英認為，如果可能，接下來應將外遇者的贍養責任劃定清楚，「讓在這個社會中的失婚女人，能夠得到較好的保障。」

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