　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

通姦除罪化釋憲　徵信社憂「社會還沒準備好、婚姻約束缺一角」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼徵信業者 。（圖／業者提供）

▲通姦罪釋憲引發不少討論，有徵信業者認為雖會對徵信社生態產生衝擊但專業領域不被影響 。（圖／立達徵信提供）

生活中心／台北報導

通姦罪除罪化議題吵得沸沸揚揚，引發社會大眾熱議，而談到抓姦最直接相關的徵信業者，也跳出來表態，從事「抓猴」十多年的徵信達人謝智博表示，「通姦釋憲，多少將會對徵信社生態產生衝擊，但他自信表示專業領域並不會被影響，因離婚是民事、通姦罪則是刑事，兩者互相影響但沒有必然相關，因此民法上侵害配偶權的防禦性仍然存在，當罪證確鑿配偶踰矩，徵信社仍可以確保委託客戶的權益，並不會影響離婚訴訟的判定。」

婚外情,外遇,通姦,小三。（圖／示意圖／達志影像）

請繼續往下閱讀...

數據顯示雖然男性外遇行為多，但多半配偶提告後選擇撤告，只針對小三提出告訴。（圖／達志示意圖

數據顯示，雖然被吿通姦以男性較多，但實際被起訴與定罪，則是女性比較多，原因在於男性外遇行為多，但多半配偶提告後選擇撤告，只針對小三提出告訴。有專家認為判通姦罪只是在滿足配偶的報復心理，然而接手過數以千計的婚姻案件的謝智博則不以為然，他表示，「夫妻間講求忠誠與承諾，婚姻則需要約束與義務，釋出通姦罪等於把高速公路上的速限拿掉，讓車輛在高速中橫衝直撞，少了警惕也容易延伸出家庭悲劇。」

謝智博指出，通姦罪釋憲可被視為民主社會的一大進步，但從民意與輿論就可得知除罪後可能會造成社會人心不安，畢竟中西方國情差異加上文化歷史脈絡不同，倘若只是因為違憲就要釋憲，何不去剖析為何多數民眾仍舊希望通姦罪存在的背後主因。

ET快訊
快訊／應采兒生下第2胎　親自報喜：一家四口，感恩
超夯彩色口罩來了！每天40萬片內銷　中衛曝6點提醒
羅志祥IG隔35天發文了！內容曝光...半小時讚數破萬
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

正宮別誤會！鄭運鵬「10字精闢解釋」通姦除罪化…千名網友狂讚：我懂了

通姦罪無助維繫家庭！呂秋遠列10點神解析：提高損害賠償較實際

通姦除罪「好聚好散可期待」！婦女新知：婚姻真正平等的第一步

用漫畫行銷台灣文化！漫畫家左萱繪台日交流摺頁　《神之鄉》被改編影集賣到法國

通姦除罪化釋憲　徵信社憂「社會還沒準備好、婚姻約束缺一角」

挺通姦除罪！熱血公民教師黃益中：婚姻靠刑罰維繫「真有感情基礎嗎？」

越南首次專機來台！接回344名在台越人「 含11名偷渡犯」

通姦除罪化／第三者的孩子淪為「通姦證物」　出生=證明爸媽是罪人

通姦除罪摩鐵爆滿？王浩宇49秒解4疑問：讓婚姻更和諧

超夯彩色口罩來了！中衛：每天40萬片內銷　小編6提醒：無團購、勿受騙　

遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！

吳尊對廚藝超自信：不會輸給餐廳！　求生欲下線「我做的比老婆好吃」

炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

24KG哈士奇討摸！腳滑重壓牠 博美氣炸狂叫：你這個心機鬼

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

71秒打氣上路！不騎也能背著走 日本研發充氣式電動車「Poimo」

撞倒人！運將下車塞50塊錢打發　父帶驗傷單怒控：人命只值這樣？

張鈞甯絕裂陳意涵「我們就不和」XD　被問邱澤「謎之回 答」全場安靜...

N.Flying李承協嘶吼Cover《王妃》　中文發音超標準…蕭敬騰也認證！

轉彎車被按喇叭！又遭罵白痴 他不爽怒撞直行車...雙方互告

用漫畫行銷台灣文化！漫畫家左萱繪台日交流摺頁　《神之鄉》被改編影集賣到法國

通姦除罪化釋憲　徵信社憂「社會還沒準備好、婚姻約束缺一角」

挺通姦除罪！熱血公民教師黃益中：婚姻靠刑罰維繫「真有感情基礎嗎？」

越南首次專機來台！接回344名在台越人「 含11名偷渡犯」

通姦除罪化／第三者的孩子淪為「通姦證物」　出生=證明爸媽是罪人

通姦除罪摩鐵爆滿？王浩宇49秒解4疑問：讓婚姻更和諧

超夯彩色口罩來了！中衛：每天40萬片內銷　小編6提醒：無團購、勿受騙　

防疫團體獎勵「醫療院所、藥局都有份」　最高可領2000萬「60%給員工」

通姦罪為何違憲！「刑法239條」爭議...超白話懶人包：性自主權是關鍵

通姦除罪「好聚好散可期待」！婦女新知：婚姻真正平等的第一步

關詩敏穿「半透視連身衣」　翹臀趴床上跪到鐵腿！

台灣「通姦除罪」登上國際！　路透社：繼南韓、印度取消婚姻不忠禁令

基隆文化中心「猛虎出沒」看展　網友直呼：我怕怕...嚇死人哦！

迎接後疫情旅遊新高峰　台東旅宿業結合「吳神父」推套裝行程

陳庭妮領狗女兒海邊踏浪　背鳳梨包可愛爆炸　

CNN記者直播中「被警察上銬」帶走！　黑人男子「遭警壓脖7分鐘慘死」引爆全美抗議

耿直boy陳立農上線！　超老實自揭「鞋墊2公分」曝真正身高

中職／陳晨威追隨堂哥進職棒　陳家駒：換我追他但他腳太快了

反對養雞場！光復鄉親遞陳情書　徐榛蔚重申：不排除撤照

台中驚爆校園版「N號房」！5女學生遭偷拍　教局證實：有3名男同學

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

生活熱門新聞

台抵泰包機14人疑染疫　檢測結果出爐

「台北→墾丁」破費萬元！專家曝真相

YouTuber不營利只娛樂觀眾？網淚憶已故清流

擁27房+千萬存款無法紓困　攤商氣罵政府

民眾灌爆私訊！中衛：沒那麼好買

台中人很龜毛　網紅哭沒粉絲幫

卡卡兒認輸了！420字「向咖啡店求原諒」

J個會長超胸猛　合影消波塊男神

快訊／南投3:34發生4.6地震　網驚：中部好晃

快訊／大雨狂炸！北市文山區淹水

目擊者406字還原「卡卡兒甩爆飲料」現場

海產店老闆曝　海戰車完勝關鍵

超夯彩色口罩來了！中衛：每天40萬片內銷

夏天終於要來了！氣象專家揭「關鍵時間」

更多熱門

相關新聞

快訊／通姦除罪！3男2女須立即釋放

快訊／通姦除罪！3男2女須立即釋放

司法院大法官在今（29）日做出釋字791號解釋，宣告我國「通姦除罪化」，代表著目前偵查中的案件全作不起訴處分。另外，目前因通姦罪被判入監的33人之中，有3男2女沒有其他罪刑在身，今天就須立即釋放。

黃益中挺通姦除罪：婚姻靠刑罰維繫有感情嗎？

黃益中挺通姦除罪：婚姻靠刑罰維繫有感情嗎？

第三者的孩子淪為「通姦證物」

第三者的孩子淪為「通姦證物」

大法官鼓勵通姦？五梗圖破迷思

大法官鼓勵通姦？五梗圖破迷思

通姦罪無助維繫家庭！呂秋遠列10點神解析

通姦罪無助維繫家庭！呂秋遠列10點神解析

關鍵字：

通姦罪徵信社抓猴

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

巨胸女星「脫光與父共浴」31年！

陳彥婷爸霸氣「沒有聘金」：我們不賣女兒！

26歲妹腹痛　醫竟從下體抓出18公分烏龜

演藝圈公認癡情種！男星隱忍綠光罩頂

舒子晨被控「要錢才聯絡」繳不出房貸借錢！

成語蕎傳比基尼照給《國光》求通告！

台抵泰包機14人疑染疫　檢測結果出爐

快訊／大法官宣告通姦罪違憲

「上山採藥」出人命真相曝！小王車震完跳車慘遭輾

環保局追查卡卡兒！咖啡店老闆出面…網讚翻

最大貓頭鷹陽台築巢　3隻巨型鳥寶迷上看電視

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

泰妹千人斬！「不脫衣完事」狂撈百萬

舒子晨曝「被要求去飯局」　對話紀錄曝光

婦公園遛獒犬　街友被痛毆亡

更多

最夯影音

更多
遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！

遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！
吳尊對廚藝超自信：不會輸給餐廳！　求生欲下線「我做的比老婆好吃」

吳尊對廚藝超自信：不會輸給餐廳！　求生欲下線「我做的比老婆好吃」

炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

24KG哈士奇討摸！腳滑重壓牠 博美氣炸狂叫：你這個心機鬼

24KG哈士奇討摸！腳滑重壓牠 博美氣炸狂叫：你這個心機鬼

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面