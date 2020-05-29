通姦除罪化釋憲　徵信社憂「社會還沒準備好、婚姻約束缺一角」

▲通姦罪釋憲引發不少討論，有徵信業者認為雖會對徵信社生態產生衝擊但專業領域不被影響 。（圖／立達徵信提供）

生活中心／台北報導

通姦罪除罪化議題吵得沸沸揚揚，引發社會大眾熱議，而談到抓姦最直接相關的徵信業者，也跳出來表態，從事「抓猴」十多年的徵信達人謝智博表示，「通姦釋憲，多少將會對徵信社生態產生衝擊，但他自信表示專業領域並不會被影響，因離婚是民事、通姦罪則是刑事，兩者互相影響但沒有必然相關，因此民法上侵害配偶權的防禦性仍然存在，當罪證確鑿配偶踰矩，徵信社仍可以確保委託客戶的權益，並不會影響離婚訴訟的判定。」

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▲數據顯示雖然男性外遇行為多，但多半配偶提告後選擇撤告，只針對小三提出告訴。（圖／達志示意圖）

數據顯示，雖然被吿通姦以男性較多，但實際被起訴與定罪，則是女性比較多，原因在於男性外遇行為多，但多半配偶提告後選擇撤告，只針對小三提出告訴。有專家認為判通姦罪只是在滿足配偶的報復心理，然而接手過數以千計的婚姻案件的謝智博則不以為然，他表示，「夫妻間講求忠誠與承諾，婚姻則需要約束與義務，釋出通姦罪等於把高速公路上的速限拿掉，讓車輛在高速中橫衝直撞，少了警惕也容易延伸出家庭悲劇。」

謝智博指出，通姦罪釋憲可被視為民主社會的一大進步，但從民意與輿論就可得知除罪後可能會造成社會人心不安，畢竟中西方國情差異加上文化歷史脈絡不同，倘若只是因為違憲就要釋憲，何不去剖析為何多數民眾仍舊希望通姦罪存在的背後主因。