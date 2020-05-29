英美澳加聯合聲明「破壞香港一國兩制」　中國使館強烈譴責：干涉內政！

▲2020人大會議。（圖／記者任以芳攝）

記者劉亭／綜合報導

港版國安法28日高票表決通過後，美國、英國、澳洲、加拿大的外交部長發佈聯合聲明指出，港版國安法破壞一國兩制，加劇社會分歧。中國駐英、美、澳三國大使館29日均回應，「香港事務是中國內政，不容任何外來干涉。」

中國駐英使館在官網發文，抗議加拿大外長聯合聲明。中國駐加拿大發言人表示，美國國務卿蓬佩奧、英國外交大臣拉布、澳洲外長佩恩、加拿大外長商鵬飛的聯合聲明，對香港特區維護國家安全立法說三道四，干涉香港事務和中國內政，對此表示強烈不滿和堅決反對。

▲港版國安法2878票通過。（圖／記者任以芳攝）

發言人重申5項重點，第一，香港事務不容任何外國干涉；二，中國全國人大作出國家安全立法決定及時必要；三，維護國家安全是世界各國中央事權；四，維護國家安全是「一國兩制」的核心要義和生存基礎；五，中國全國人大決定有利於維護香港特區高度自治和香港居民的權利自由。

中國駐美大使館則發聲明指出，維護國家安全歷來是中央事權，在任何國家都是如此，「對於外部勢力干預香港事務的錯誤行徑，我們將採取必要措施予以反制」。

中國駐澳大使館聲明中則表明，強烈譴責澳洲和有關各別國家所謂涉港聯合聲明，港版國安法得到了包含香港人在內的全體中國人民支持和擁護，「澳就本國國家安全問題制定了諸多法律，有什麼資格質疑中國涉港國家安全立法」。而中國駐加拿大大使館23日就曾發聲明，對有關國家粗暴干涉香港事務和中國內政，表示強烈不滿和堅決反對。

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