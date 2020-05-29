國民黨反擊蘇貞昌：他在扯游錫堃和朝野黨團的後腿嗎？

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

行政院長蘇貞昌29日受訪時回應港版《國安法》議題，指稱國民黨與中國大陸配合「一國兩制」，根本是謊話一篇，引發藍營反彈。國民黨副秘書長黃奎博質疑蘇貞昌怎麼敢這樣信口開河，認為蘇貞昌應立即公開道歉，以免上行下效，敗壞社會風氣。

蘇貞昌29日上午赴立法院做施政報告及備詢，會前受訪時表示，中國大陸昨天通過港版《國安法》，就知道大陸不遵守香港「50年不變」承諾，也可以看出國民黨一直跟大陸配合的一國兩制，「根本是謊話一篇」。

「他怎麼敢這樣信口開河呢？」黃奎博指出，國民黨自1970年代末（蔣經國總統任期），無論在朝在野，一向堅決反對大陸提出的「一國兩制」，他質疑蘇貞昌如此誣衊的說法應給個交代、公開道歉，「大家應該譴責政治人物恣意放話的不當言行，以免上行下效，敗壞社會風氣」。

黃奎博表示，國民黨從過去到現在都支持「港人治港」，儘速落實「雙普選」；而總統蔡英文在2020大選前好像很挺香港，但最近在臉書則寫道「香港情勢一旦發生變化，可停止適用港澳條例一部或全部」，卻沒有提出可長可久的作法，給部分人士對香港落井下石的觀感。

黃奎博質疑，蘇貞昌現在似想轉移焦點，刻意污指國民黨正與大陸聯合推動「一國兩制」，看來是採圍魏救趙之法？也忘了今天立法院朝野才對挺香港民主自由，發出聯合聲明？「他這樣是在扯游錫堃和朝野各黨團的後腿嗎？」

另外，他也指出，國民黨黨章前言揭示「奉行三民主義五權憲法之宗旨，…追求國家富強統一之目標」，而蔡英文兩次就職時亦宣示恪遵中華民國憲法。

黃奎博認為，國民黨和蔡政府在追求中華民國富強統一及民主自由、反對大陸的「一國兩制」等方面應無歧異，他也強調國民黨支持富強統一、民主自由的中華民國，希望蔡政府各級官員亦能真正支持，不然「就是有人在打假球」。

▲國民黨副秘書長黃奎博。（資料照／記者李毓康攝）

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