跨黨派立委成立「台港友好連線」　陸委會：香港對台灣好感度達歷史新高

▲無黨籍立委林昶佐舉行「台灣國會香港友好連線」成立大會。（圖／記者呂佳賢攝）



記者林銘翰／台北報導

中國大陸第13屆全國人大代表會議於28日下午舉行閉幕式，會中以2878票讚成、1票反對，正式表決通過「港版國安法」，立法院會29日上午由院長游錫堃宣讀立法院朝野黨團共同聲明，要求政府應依照《香港澳門關係條例》，提供港人必要的協助。對此，陸委會副主委邱垂正表示，目前香港社會對於台灣人民與政府的好感度已經來到歷史新高，台灣有責任落實這份共同聲明。

無黨籍立委林昶佐29日上午於立法院舉行「台灣國會香港友好連線」成立大會，並邀請陸委會、香港邊城青年、台灣人權促進會、民間司法改革基金會、香港抗爭者支援工作台灣義務律師團、經濟民主連合等單位，以及跨黨派立委共同響應，宣示台灣國會將不分朝野齊心援助港人。

林昶佐指出，香港自1997年回歸後，自治、人權與自由就不斷受到中國大陸打壓，「50年不變」的承諾還未過半就遭中國大陸踐踏。對於立法院發表共同聲明，林昶佐認為，台灣國會香港友好連線有責任將聲明的精神在接下來的四年延續下去，讓這一屆國會成為最支持香港的立法院，也籲請中國政府懸崖勒馬，停止壓迫香港人民。

▲無黨籍立委林昶佐。（圖／記者呂佳賢攝）



邱垂正表示，對於立法院能夠成立「台灣國會香港友好連線」，共同支持自由、民主、人權的普世價值，更透過黨團共同聲明，展現台灣與香港人民站在一起的堅定立場，陸委會向立法院表示最高的敬意。

邱垂正說，過去一年發生的反送中事件，充分展現出香港市民捍衛自由法治人權的堅定意志，背後最大的原因在於港人對一國兩制有非常強烈的危機感，台灣朝野政黨也都一致力挺香港，香港人也深刻感受到台灣的溫暖，所以現在香港社會對於台灣人民與政府的好感度已經來到歷史新高，陸委會感謝朝野黨團發表共同聲明，台灣也有責任落實這份共同聲明。

邱垂正強調，任何文明國家的法律理應是人民的保護傘，而不是箝制自由的枷鎖，以假借國安知名侵害民主自由，只會引起人民更龐大的不滿，不僅升高各國在香港的風險，也危及香港國際金融中心的地位。邱垂正說，台灣作為亞洲民主的堡壘，會盡最大的努力與能力和香港民眾站在一起，永遠支持香港人民至高無上的普世價值。

▲陸委會副主委邱垂正。（圖／記者呂佳賢攝）



有關總統蔡英文27日指示行政院成立專案小組，邱垂正表示，陸委會正在積極規劃，以及進行跨部會協調，讓未來港人在台灣能夠得到完善的拘留安置與照顧，也使友好連線的成立更具意義，期待未來台港兩地的國會議員能夠藉由此平台，彼此聯繫交流與合作持續關注香港情勢的變化。

邱垂正說，過去香港人用血淚、哭喊自由、不屈不撓的抗爭震撼全球，也讓台灣人民上了寶貴的一課，清楚認清一國兩制欺騙與暴力的本質，台灣除了聲援香港，更要透過具體行動，而透過國會發表共同聲明就是最好的證明。

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