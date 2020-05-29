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川普將開「中國記者會」　陸外交部警告：採取必要反制措施

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▲▼ 美國總統川普 。（圖／路透）

▲ 美國總統川普將召開關於中國的記者會。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

面對美國總統川普預告，將於當地時間29日周五召開「中國記者會」，劍指對華「港版國安法」、疫情等美中摩擦，中國大陸外交部發言人趙立堅今天下午表示，對於外部勢力干預香港事務的錯誤行徑，「我們將採取必要措施予以堅決反制。」

川普是在昨天公開表示，他將召開「有關中國」的記者會，但未透露任何細節。不過因近日中共全國人大通過「港版國安法」，以及川普推文抨擊新冠病毒疫情是「中國送來的爛禮物」，因此外界預期，川普可能對中國採取加徵關稅、限制簽證等懲罰性措施。

▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

▲中國大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

對此，趙立堅強調，中國全國人大就建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機製作出決定，完全屬於中國內政，任何外國無權干涉；「對於外部勢力干預香港事務的錯誤行徑，我們將採取必要措施予以堅決反制。」

他還提醒，美國在香港有重要利益，包括美國在香港有8.5萬名公民，1300多家企業，近300個地區總部和400多個地區辦公室，美對港貿易順差在過去十年間累計達2970億美元。因此，「一個安全、穩定、繁榮的香港符合美國自身利益」，奉勸美方認清形勢，停止干涉香港事務和中國內政，如果美方執意損害中方利益，中方必將採取一切必要措施予以堅決回擊。

另對川普公開表示，自己願意介入斡旋中印邊界問題，趙立堅說，中印邊境地區局勢總體穩定、可控，中印之間有完善的涉邊機制和溝通渠道，雙方有能力通過對話協商妥善解決兩國之間的問題，不需要第三方介入。他還抨擊，美國國務卿蓬佩奧近日的言論，是與港獨和黑色暴力站在一起；面對國際質疑「一國兩制」的聲浪，趙立堅也認為，沒有人比北京中央政府更關切香港福祉，更全面落實一國兩制方針和基本法。

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