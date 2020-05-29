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東森寵物雲攜手景文高中首創「寵物經營班」！產官學合作打造最強競爭力

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▲東森寵物雲景文產學聯盟簽約。（圖／記者林敬旻攝）

▲臺北市政府攜手東森寵物雲、景文高中首創「寵物經營班」，培育學生、扎下根基，打造寵物產業專業人才。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者萬玟伶／台北報導

源自東森集團總裁王令麟一個公益的起心動念，2018年10月因不捨「動物王國」倒閉後面臨失業的員工以及無家可歸的寵物，王令麟投入東森寵物雲門市經營，短短一年已成為全台最大寵物連鎖公司。東森寵物雲今(29日)更宣布與臺北市政府教育局、景文高中合作，結合產官學界的資源，為全台第一個培育寵物美容經營技能的「寵物經營班」培養產業人才，未來更要造福臺北市政府登記在案的校貓校狗，讓愛動物人士直呼「揪甘心」！

適逢技職教育的轉型與發展，各界都在關注學界與產業如何交流合作。在臺北市政府牽線下，攜手寵物產業龍頭東森寵物雲公司於景文高中開辦臺北市第一個培育寵物美容經營技能的寵物經營班，預計在109學年度招收40名學生，課程規劃包括美容設計、旅館照護和寵物門市等三大主軸，由高中老師、東森寵物雲的頂尖業師及大學教授三方授課，學生亦能進入東森寵物雲門市實習，將課堂所學的理論與業界實務經驗結合。

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▲東森寵物雲景文產學聯盟簽約，左起董事長陳安祥、教育局長曾燦金、副市長蔡炳坤、景文校長黃景生。（圖／記者林敬旻攝）

▲產官學合作簽約儀式，由東森寵物雲董事長陳安祥（左1）、臺北市政府教育局局長曾燦金（左2）和景文高中校長黃景生（右1）代表簽約，臺北市副市長蔡炳坤（右2）見證。

面臨少子化、老年化的臺灣，許多人不生養子女，而是選擇動物做為生活夥伴，甚至寵成「毛小孩」。種種趨勢，讓東森寵物雲董事長陳安祥觀察到，臺灣寵物市場快速成長，產業興盛、卻人才缺乏的失衡窘境。陳安祥表示，相較於歐美，寵物市場尚在成熟中的臺灣，去年就締造了507億的產值，今年預計寵物數量也將從270萬遞增至283萬隻，且需要精緻化照護的小型犬貓就佔75%！「寵物市場比大家想像的還龐大，動物的生老病死、食衣住行育樂，都包括在這裡頭，寵物產業鏈已然成形。很高興有這個機會，與景文高中共同投入技職培育，未來還有許多與國際接軌的機會，讓我們一起把臺灣的寵物產業做得更好！」

新時代需要多元專精的技職人才，臺北市教育局局長曾燦金認為，大家都期待高職教育能做一些微轉型，寵物經營班就是在商業經營科裡一個新的方向，期待透過新的調整並與產業連結，培養孩子的就業能力。

景文高中校長黃景生也十足有信心地表示，希望藉由開設寵物經營班，讓對寵物產業有興趣的孩子能學到最專業的技能，為學生打通一條學習、尋求就業、投入職場的康莊大道，「念寵物經營班的學生，永遠有工作，不怕沒錢賺！」學校方面不僅提供獎學金，就讀的40名學生學費也比照公立高職收費，鼓勵學生就讀。

▲東森寵物雲景文產學聯盟簽約，景文高中校長黃景生與校狗。（圖／記者林敬旻攝）

▲景文高中的校狗小咪也出席簽約活動，萌翻現場民眾。

在線上平台擁有171萬粉絲的東森寵物雲，多年以來與網友分享無數毛孩與主人的感動故事，2018年11月開始投入線下門市服務，除了提供美容、旅館、醫療等實際照護，亦收容不少流浪動物為牠們找新家，或直接晉身成店狗店貓，以身作則、落實最重要的生命教育課題。延續對毛小孩的愛心，陳安祥宣布未來更要把服務擴及到臺北市所有校狗校貓，與學校合作下，為這些校狗校貓做健檢、施打狂犬疫苗、投放驅蟲藥等，讓臺北市副市長蔡炳坤聽了直言「令人感動」！

▲東森寵物雲景文產學聯盟簽約，董事長陳安祥受贈感謝狀。（圖／記者林敬旻攝）

▲臺北市副市長蔡炳坤(左)頒贈感謝狀予東森寵物雲董事長陳安祥。

對於此次的產官學合作，蔡炳坤也給予肯定，「時下民眾都在關心疫情過後如何振興轉型，這就是一個教育上的新契機。臺北市首創的寵物經營班很開心有東森寵物雲專業業師的加入，更重要的是還提供實習場域。」他認為，像寵物市場這樣的新興產業，人才培訓更需要超前部署，希望透過產官學合作，把整條產業鏈串連起來，為動物、飼主帶來更溫暖、更專業的服務。

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