大方分享東森寵物雲「成功心法」　董事長陳安祥：與同業攜手共好、共幸福

▲《東森寵物雲》陳安祥董事長受邀《數位時代》雜誌所主辦的【Meet創業小聚】系列講座活動擔任點評與主講。（圖／數位時代Meet創業小聚提供）

生活中心／綜合報導

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東森國際（2614）投資的子公司《東森寵物雲》在廣大會員的信任與支持下，2020年開春首月開出紅盤，單月營收突破1.6億元！91家門市中有超過10家的門市業績也創下近年營收新高，《東森寵物雲》商店的營運表現突出，已成為台灣寵物業的龍頭。

昨（19）日《東森寵物雲》陳安祥董事長受邀《數位時代》雜誌所主辦的【Meet創業小聚】系列講座活動擔任點評與主講，以〈受「寵」時代：專為毛小孩而生的寵物科技〉為討論主題，陳安祥董事長對於寵物新創產業後進的創業模式給予建議，同時也大方分享東森寵物雲的成功心法。

和陳安祥董事長同列點評嘉賓的是《寵物公園PetPark》的李俊廣執行長。本次參與創業之星為「陪心寵糧創辦人王維詩」、「Fluv 毛小愛創辦人暨執行長陳思璇」、「安家行動寵物醫院營運長高詠紘」、「LuLuPet 智慧貓砂盆創辦人吳承翰」、「Petopia 貓托邦負責人陳遵丞」。

▲陳安祥董事長分享成功心法。（圖／數位時代Meet創業小聚提供）

面對年輕創業同業滿滿的熱情，陳安祥董事長不僅給予鼓勵，同時也不忘分享如何利用東森民調數據來科學推估寵物市場。陳安祥董事長表示，「《東森寵物雲》藉由《東森購物》950萬會員每日IVR進線電訪加上《ETtoday新聞雲》的大數據貼標，推估台灣民眾飼養寵物比例約2成，養狗55%、養貓28%、每月養狗願意花費1,500元以上佔38%，每月養貓願意花費1,500元以上佔35%，台灣507億元寵物市場規模中，專業寵物店約佔38%、專業寵物美容店約佔11%、動物醫院約佔20%、網購約佔21%、超市約佔10%。如此龐大的市場，顯示寵物市場服務已經與人有關的服務項目沒有太大差別。《東森寵物雲》全方面的供應寵物從青壯年、中老年到晚年的服務，從生鮮食品、寵物托育、寵物旅館、寵物教育一應俱全，對寵物飼主來說是最佳的選擇。」

同時陳安祥董事長也大方分享了《東森寵物雲》的優勢，以新媒體起家、結合新零售，進而在數位化時代提供的全方位寵物新服務，也分享了寵物雲的創新行銷與宣傳案例，分享如何將《東森寵物雲》結合《ETtoday新聞雲》的影音、新聞、直播、節目，以資訊和知識與消費者接觸，創造專業的品牌、形象。

▲陳安祥董事長也大方分享了《東森寵物雲》的優勢，以新媒體起家、結合新零售，進而在數位化時代提供的全方位寵物新服務。（圖／數位時代Meet創業小聚提供）

例如與全球最大寵物食品品牌希爾思合作，結合網路徵文與台北捷運看板的超高傳播力，和將寵物飼料包裝換上自家毛小孩的APP程式等案例，完全顛覆舊有寵物市場的行銷手法與想像。《東森寵物雲》以獨特媒體力，創造市場利基和優勢，並擁有「東森」良好的品牌和商譽作為發展基礎，這也是其他同業難以取代的特色。

《東森寵物雲》商店一向以追求專業親切的服務，加強顧客消費者體驗，全面提升滿意度為最高目標，不但每月召集門市人員進行教育訓練外，同時，也在近期分別出國考察日、美等同業，持續引入先進的寵物服務觀念，期望創造消費者、寵物和《東森寵物雲》三嬴。

此外，除原先的91家門市外，《東森寵物雲》電子商城也自2020年元月正式開幕，讓消費者以最方便、即時、安全的方式，彈指之間就可購得所需的商品，同時，透過「線上」和「線下」整合，讓消費者可以得到更全面、完善的服務，想要更瞭解更多有關東森寵物雲電子商城，可以連結至： https://www.etpet.com.tw/

▼與《東森寵物雲》陳安祥董事長（右）同列點評嘉賓的是《寵物公園PetPark》的李俊廣執行長（左）。（圖／數位時代Meet創業小聚提供）