社會 社會焦點 保障人權

屏警偵查隊長嗆女警「去喝農藥」霸凌未過　性騷成立記2次申誡

▲屏東縣政府警察局。（圖／資料照）

▲屏東縣政府警察局。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣縣政府警察局去年發生偵查隊長涉及性騷、霸凌女警，怒轟對方「去喝農藥死一死」、「如果喝不死，就去辦那家農藥行」，經警察局啟動調查後，評議性騷成立記2支申誡處分，但霸凌案不成立，警察局公佈調查結果。而女警對這名隊長提告部分還在偵辦中。

據悉，警察局啟動調查案後，針對女警某次因討論工作問題與隊長發生爭執，竟遭對方辱罵「去喝農藥死一死」、「如果喝不死，就去辦那家農藥行」，女警聽完真的跑去買了農藥，問隊長要怎麼喝，但隊長見狀也毫不在意，反諷「你那樣喝死不了」，後續女警多次與隊長發生爭執，一度氣到哮喘發作送醫，最終被逼離偵查隊調到派出所。

但女警夢魘卻未結束，隊長仍不斷以工作交接及未處理的業務為由繼續到派出所找麻煩，甚至有脫口性騷言語等情況。警方展開調查，約詢當初在場目擊證人作證，其中雖有10多處爭議點，但基於要有持續性等構成要件，在無進一步實質有利的證據下，調查委員與律師都認為霸凌案不成立。稍後警察局會公佈此案相關調查結果。

調查啟動與程序嚴謹

本局再次重申對職場霸凌事件採取「零容忍」態度，嚴禁員警發生霸凌行為。針對同仁提出之職場霸凌申訴，本局委請具專業背景律師擔任外部委員，組成調查小組依法啟動完整調查程序。調查過程中，防護委員會逐點審議爭執重點，並綜合工作互動脈絡與期間背景，訪談當事人及多位相關證人，調閱事證查證後，認定被申訴人言行尚未達職場霸凌要件，申訴案不成立，但涉及管理不當或行政疏失部分仍將依權責檢討並落實相關處理程序。

調查過程公開透明

本案自受理至完成審議歷經一個多月，期間訪談申訴人、被申訴人及相關證人，每次詢問均有律師全程陪同，並依法進行錄音、錄影，以確保程序正當性及充分保障當事人陳述權益。

後續關懷與制度精進

雖申訴案未構成職場霸凌，本局仍基於關懷與支持，主動提供申訴同仁心理諮商、職涯關懷及必要協助，協助恢復工作穩定性。為保護個人隱私與雙方權益，本局強調認定建立於查證與專業審議程序，並不否定任何一方主觀感受。未來將持續強化主管溝通協調、衝突管理能力及教育訓練，營造尊重、安全的職場環境，讓同仁安心投入工作。
 

01/11 全台詐欺最新數據

400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童
好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣
警侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光
台南社會局驚藏大內鬼！　5407萬全進私人口袋
知名嬰幼兒海苔「鎘超標48倍」家長崩潰　全面回收下架

屏東警局性騷擾霸凌爭議女警事件調查結果

