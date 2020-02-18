東森寵物雲合體奧斯卡舉辦春酒　董事長陳安祥：多元服務再升級

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

國內寵物連鎖店龍頭《東森寵物雲》以及《奧斯卡》18日在高雄舉辦春酒，席開69桌，東森寵物雲商店董事長陳安祥表示，東森寵物雲從2018年正式成立之後，在去年做了許多投資，包含投資奧斯卡百分之80的股份，兩者結合之後，躍升寵物界龍頭寶座之外，也強調今年將把重心放在提供多元的寵物服務，讓更多寵物飼主滿意。

▲東森寵物雲董事長陳安祥（右）與奧斯卡總經理蘇方誠親自出席春酒 。（圖／記者吳奕靖攝）

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東森寵物雲董事長陳安祥說：「在去年8月、11月陸續透過整併，以及10月份跟奧斯卡做大型的合作，我們投資了奧斯卡百分之八十，奧斯卡一向是業界的第二名，在營收跟分店數，還有品牌上頭都非常的優秀，我們投資了之後，在今年的1月份，以去年同期的12月來說，我們業績成長了14%，我們現在91家店已經是全國的第一名，遙遙領先第二名的60幾家，我們也期望說引進更多新的服務，這些服務是希望消費者喜歡，也是飼主們真正有用、真正需要的服務」。

▲東森寵物雲董事長陳安祥跟員工一起同樂，場面熱烈。（圖／記者吳奕靖攝）

▲奧斯卡總經理蘇方誠親自上台高歌。（圖／記者吳奕靖攝）

同時陳安祥也提到這次新冠肺炎的影響，各行各業都受到衝擊，但東森寵物雲在二月份的上半月到現在為止，比起同期或是上個月，受到影響還算輕微，「對寵物來說，是個硬需求，它是有絕對的、必須的來到寵物店服務，所以這件事情也讓我們知道說，這個行業對許多飼主來講是非常重要的，我們希望今年紮根在我們服務上，也更能夠提升我們服務的多元性，讓更多的飼主獲得滿意的消費跟服務」。

奧斯卡總經理蘇方誠則指出，今年的目標是11億，同時也有展10家店的計畫，連年度預算書都已經寫好了！一聽到這邊，底下的員工都相當興奮，因為東森寵物跟奧斯卡合體之後，爲員工帶來工作保障以及一起打拼的願景，所以員工更是特別融入這樣的幸褔企業當中。



▲奧斯卡捐贈100包狗飼料給動保團體。（圖／記者吳奕靖攝）

同時奧斯卡也特別捐贈了100包的飼料給動保團體，讓動保團體相當感動，因為現在要募集飼料跟資金對他們來說都是相當困難，所以有了這100包的飼料，宛如是及時雨。這場春酒有歡樂、有前景，更有感動，大家凝聚向心力，對於接下來要一起打拼一整年，信心滿滿。

▲ETtoday東森寵物雲跟奧斯卡舉辦春酒，現場氣氛相當歡樂 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲這位男員工的表演特別讓董事長陳安祥注意，表示應該要介紹給製作人王偉忠。（圖／記者吳奕靖攝）

整場春酒氣氛歡樂，分店員工才藝表演的第一名「府城泥馬搖起來」更是成功炒熱氣氛，其中一名30歲的蘇姓男員工熱舞超吸睛，陳安祥董事長還說要介紹給製作人王偉忠，讓蘇姓員工相當驚喜。

▲奧斯卡總經理蘇方誠表示今年要展10家店。（圖／記者吳奕靖攝）