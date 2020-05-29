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全台唯一「寵物經營班」即將開課！寵物雲美容師「重視毛孩安全」示範最寶貴一課

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▲東森寵物雲景文產學聯盟簽約，美容長示範修剪技巧。（圖／記者林敬旻攝）

▲專業美容師是寵物產業亟需的人力之一，入行27年的東森寵物雲寵物美容師劉淑蕙，特為景文高中學生示範狗狗美容的基礎技巧。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者萬玟伶／台北報導

現代人寵愛毛孩無極限，從基本的醫療照護、講求營養的健康食物到生活育樂、美容造型等精緻化服務，讓臺灣寵物市場在去年正式突破500億產值，串連多方資源的產業鏈讓人難以忽視。東森集團在2018年11月跨足線下寵物市場，如今東森寵物雲在全台有91家門市，今年預計展店至120家，近期更宣布與臺北市政府、景文高中攜手合作，創立全台第一個培育寵物美容經營技能的「寵物經營班」，讓不少家有毛孩、對寵物產業有興趣的學生躍躍欲試，而寵物經營班詳細的課程規劃為何，也令人相當好奇。

▲東森寵物雲景文產學聯盟簽約。（圖／記者林敬旻攝）

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▲臺北市政府攜手東森寵物雲、景文高中首創「寵物經營班」，培育學生、扎下根基，打造寵物產業專業人才。

以寵物美容師為例，要能獨當一面幫狗貓修剪指甲、洗澡、打理造型，就得先修習基礎寵物美容、造型設計、美容實務、服裝與飾品設計等學分。擁有27年專業資歷的東森寵物雲總美容長劉淑蕙，特別帶著狗狗為景文高中學生授業，除了親自示範如何梳毛、剪毛，更以毛孩視角提點學生，不論技藝多麽嫻熟，過程中最重要的就是毛小孩的感受與安全！

抱著毛小孩上美容桌後，劉淑蕙邊將保定桿上的套繩固定狗狗頸部邊提醒學生，「一定要做好全面的安全保定工作」，避免美容過程中毛小孩亂動、不小心從桌上跌落至地。事先也要先和飼主諮詢、了解毛小孩的病史，確認牠們喜歡與不喜歡的動作，美容師才能在最短的時間內取得毛小孩的信任與喜歡。小型犬中不乏容易緊張、情緒敏感的犬種，「這個時候我們可以抱著毛孩靠在懷裡，讓牠們聽聽你的心跳聲。」劉淑蕙輕聲細語地示範，「讓牠們知道在這裡是安全的，就會把自己放心交給我們。」

先照顧好毛小孩的情緒，待穩定後就可以依據飼主的需求，幫毛孩梳理、修剪毛髮。只見劉淑蕙一隻手俐落拿著剪刀，一隻手扶著毛孩下巴，她向學生解釋，「剪毛時，如果毛小孩又開始緊張的話，就可以用手指頭輕搔牠們的下巴。」示範專業戶的狗狗果然瞇起眼，一派舒服又輕鬆的模樣，讓在場的臺北市教育局長曾燦金、臺北市副市長蔡炳坤都讚聲連連。把「毛小孩的心情」放在第一位，即使是簡易的示範，專業美容師對毛小孩尊重、關愛的態度，實實在在地為在場學生上了最寶貴的一課。

▲東森寵物雲景文產學聯盟簽約，美容長示範修剪技巧。（圖／記者林敬旻攝）

▲優秀的寵物美容師不僅要具備嫻熟技藝，還必須要得到毛小孩的全心信任。

▲東森寵物雲景文產學聯盟簽約，美容長示範修剪技巧。（圖／記者林敬旻攝）

▲劉淑蕙示範完笑說，「修完造型的毛孩特別需要鼓勵！」臺北市教育局局長曾燦金（左1）、臺北市副市長蔡炳坤（左2）和景文高中校長黃景生（右1）馬上為狗狗拍手稱讚，毛小孩的威力讓長官也融化！

東森寵物雲董事長陳安祥表示，寵物美容證照在臺灣分有三級檢定，「我們北中南門市都有A級證照的美容師，未來產學合作時都可以和學生傳授技術與經驗。剛剛示範的劉淑蕙老師更是留學日本、師承當地有名的美容大師，目前也在亞洲育犬聯盟在臺協會擔任評審、評鑑美容師。」在醫療照護上，東森寵物雲目前有4位獸醫，在台北3間門市也有醫療部署，不僅為民眾提供正確新知，也是未來師資合作上堅實的基礎。

▲東森寵物雲景文產學聯盟簽約，董事長陳安祥致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲東森寵物雲董事長陳安祥近年觀察，臺灣寵物市場雖快速成長，卻面臨人才缺乏的失衡窘境，期望藉由與景文高中共同投入技職培育，一起把國內寵物產業做得更好。

全台第一個「寵物經營班」將於109學年度在台北私立景文高中開班授課，預計招收學生40名，課程規劃包括美容設計、旅館照護和寵物門市等三大主軸，由高中老師、東森寵物雲的頂尖業師及大學教授三方授課，學生未來亦能進入東森寵物雲門市實習，將課堂所學的理論與業界實務經驗結合，培養未來投入職場的專業競爭力。

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