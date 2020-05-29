川普稱中印爆「重大衝突」毀莫迪好心情　印度高層打臉：最近根本沒聯絡

▲美國總統川普與印度總理莫迪。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國總統川普28日重申願意介入協調中印近來的緊張局勢，更說印度總理莫迪的心情已因此受到影響。但才過幾個小時，印度政府高層人士29日稍早澄清，莫迪近期並未與川普聯絡，且2人最近一次談話的時間為今年4月4日，主題是抗瘧疾藥物羥氯奎寧（hydroxychloroquine），間接打臉川普。

印度新德里電視台（NDTV）報導，川普27日就透過推特表達願意協調中印雙邊近來的對峙局面，隔日更在白宮橢圓形辦公室以「重大衝突」（big conflict）來形容當前局面，直指印度總理莫迪（Narendra Modi）的心情也因為中印僵局受到影響。

「我可以告訴你們，我確實和莫迪總理談過，對於印度與中國的現況，他的心情不是很好，（印度與中國）之間出現重大衝突」，川普在白宮向記者們透露，如今印度不高興，中國方面也可能不太開心，但「他們喜歡我在印度，我想，他們比（美國）媒體還要更喜歡我，我對首相莫迪滿有好感的，他是一名偉大的紳士。」

不過，印度政府高層人士提到，「莫迪總理最近和美國總統川普沒有接觸，2人最近一次的談話是在2020年4月4日，在聊有關抗瘧疾藥物羥氯奎寧（hydroxychloroquine）的話題。」此前，印度外交部發言人斯里瓦斯塔瓦（Anurag Srivastava）表示，政府正透過現有管道與外交接觸來和中方連繫，要以和平方式來化解邊境可能出現的狀況。

時間拉回5月5日，當時約有250名中印士兵在拉達克（Ladakh）東部發生武裝對峙，雙方超過100人掛彩受傷，直到隔日地方指揮官級別進行對話後，才化解這場對峙；到了5月9日，錫金邦納庫拉地區（Naku La）的納土拉山隘（Nathu La）周邊也發生類似狀況，約150名軍人對峙，至少10人掛彩。

事實上，早在2017年6月，中印軍隊也曾在洞朗進行73天的對峙，當時差點使兩國開戰。

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