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美英聯手！促聯合國安理會29日談「港版國安法」　傳舉行非正式閉門會議

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▲▼ 中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲中國國家主席習近平。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

聯合國多名外交消息人士28日透露，美國與英國促請聯合國安理會29日針對「港版國安法」舉行會議，屆時將以閉門視訊的非正式會議進行，任何成員國均可提出問題，中方原則上不能反對。此前，北京政府27日曾拒絕華府針對「港版國安法」召開安理會正式會議。

美國總統川普28日證實，29日將針對中國議題召開記者會，但並未透露確切具體時間。他說，「我們將於明天宣布我們針對中國要採取的行動。我們對於中國不太開心，我們對於發生的事情並不開心。」

根據華盛頓郵報記者（JM Rieger）取得的行程，川普美東時間29日上午11時（台灣時間29日晚間23時）將會在白宮西廂橢圓形辦公室（Oval Office）聽取情報簡報，同日下午4時（台灣時間30日凌晨4時）將與企業高層見面。

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