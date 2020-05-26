　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

解放軍「西海艦隊」進駐中印邊境對峙畫面曝　巡邏艇湖上一字排開

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼中印在班公錯的實際控制線（LAC）線上發生對峙，照片曝光。（圖／翻攝自微博「红袍萤火虫VIII」）

▲中印在班公錯的實際控制線（LAC）線上發生對峙。（圖／翻攝自微博「红袍萤火虫VIII」）

記者張靖榕／綜合外電報導

中印邊境衝突在20日協商破局後，邊境衝突持續，除了印度派遣步兵師進駐「實際控制線」（LAC）附近，中國解放軍「西海艦隊」也移師到2017年一度是衝突熱點的班公錯（Pangong Tso，湖泊），兩軍對峙畫面也於日前曝光。

綜合外電報導，中印雙方分別在本月5、6日以及9日發生衝突，起初中方以印軍越過拉達克（Ladakh）的實際控制線，沿著中方修築的沿湖公路前進，因此出動驅趕。印方則駁斥中國指控，表示中國軍隊阻撓印方在邊境內巡邏。

▲▼中印在班公錯的實際控制線（LAC）線上發生對峙，照片曝光。（圖／翻攝自微博「红袍萤火虫VIII」）

▲▼兩軍對峙，印軍拉布條警告。（圖／翻攝自微博「红袍萤火虫VIII」）

▲▼中印在班公錯的實際控制線（LAC）線上發生對峙，照片曝光。（圖／翻攝自微博「红袍萤火虫VIII」）

印度陸軍參謀長那拉韋內（Manoj Mukund Naravane）22日，在視察邊境情況後，已下令派遣數個步兵師前往拉達克東部增援，而當時就已傳出消息，指出中方的解放軍規模可能更大，應是高層級的軍官及西區指揮部負責調度此次部署。

微博日前則流傳著5日中印雙方在班公錯的對峙畫面，照片中解放軍集結在岸邊，包括船隻及軍車，都在一片蔚藍的湖上湖邊待命；另一方的印軍則是張開警戒布條，警告解放軍應遵照協議，退出印度領土，印軍也會隨即後撤。

▼雙方協調未果。（圖／翻攝自微博「红袍萤火虫VIII」）

▲▼中印在班公錯的實際控制線（LAC）線上發生對峙，照片曝光。（圖／翻攝自微博「红袍萤火虫VIII」）

▲▼中印在班公錯的實際控制線（LAC）線上發生對峙，照片曝光。（圖／翻攝自微博「红袍萤火虫VIII」）

▲▼西海艦隊的巡邏艇進駐LAC。（圖／翻攝自微博「红袍萤火虫VIII」）

▲▼中印在班公錯的實際控制線（LAC）線上發生對峙，照片曝光。（圖／翻攝自微博「红袍萤火虫VIII」）

事實上，中印雙方2017年就曾在班公錯發生衝突；據了解中國西海艦隊已進駐該區，在湖上一字排開，嚴陣以待。

1999年5月至7月間和巴基斯坦爆發的「卡吉爾武裝衝突」，當時巴基斯坦軍隊越過印度控制線，因而觸發印度軍隊展開「勝利行動」，最終以印度奪回失地收場。印度媒體報導，此次的中印衝突正是印度自1999年以來，最嚴重的一場邊境對峙。

印度已確認至少5000名解放軍進駐拉達克的衝突熱區之一 ─ 賈爾萬谷地（Galwan Valley）；印軍也已做出相應部署。

ET快訊
不爽店家寫「武漢肺炎」！　黃安當場塗改：井蛙的錯別字
驚悚畫面！杏鮑菇秘密大公開：餓了就「殺蟲吃」癱瘓20分鐘細胞
全世界唯一軍階！金正恩親筆簽晉升令　這位大將獲封「次帥」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

【黃寶慧】慧眼看天下／台積電赴美有秘辛？　吳子嘉：為美製造F-35軍用晶片

荷蘭總理嚴守防疫「無法見母最後一面」　忍痛12天發正能量聲明

全球547萬確診！美破166萬人染疫　巴西「單日暴增1.1萬例」祕魯疫情飆車

真人動森！　3名日本男「終極隔離」定居無人島1個月...比城市生活滿足

解放軍「西海艦隊」進駐中印邊境對峙畫面曝　巡邏艇湖上一字排開

川普最愛「羥氯奎寧」爆臨床試驗暫停！　WHO：有安全疑慮

英相強生再談6月解封計畫　零售百貨業「全面啟動」：大家快出來花錢

英首相愛將堅持不離職　記者會還原18天行蹤

「打長期戰的覺悟」！日本全境解封　安倍：病毒確實從中國擴散

莫斯科街頭拿「AK步槍」激戰20分鐘！　疑似殯葬業利益糾紛

辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得

《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

高雄豪雨積水「1天內全退光」韓國瑜開直播：再1年半根除水患

口袋美食推薦！嘉義5間必吃店家 綿密珍奶舒芙蕾、多汁燒肉丼飯

腿部帶動腹部出力的自虐練腹法 堅持訓練一周...網驚：快速見效

騎車未戴安全帽+闖紅燈網看傻　2警知法犯法...所長：內部懲處

小甜甜出院2天急復工　曝愷樂狀況「她一定不好受」

她騎車闖紅燈！遭撞飛翻滾倒地 下秒爬起：我趕上班...逃離現場

【黃寶慧】慧眼看天下／台積電赴美有秘辛？　吳子嘉：為美製造F-35軍用晶片

荷蘭總理嚴守防疫「無法見母最後一面」　忍痛12天發正能量聲明

全球547萬確診！美破166萬人染疫　巴西「單日暴增1.1萬例」祕魯疫情飆車

真人動森！　3名日本男「終極隔離」定居無人島1個月...比城市生活滿足

解放軍「西海艦隊」進駐中印邊境對峙畫面曝　巡邏艇湖上一字排開

川普最愛「羥氯奎寧」爆臨床試驗暫停！　WHO：有安全疑慮

英相強生再談6月解封計畫　零售百貨業「全面啟動」：大家快出來花錢

英首相愛將堅持不離職　記者會還原18天行蹤

「打長期戰的覺悟」！日本全境解封　安倍：病毒確實從中國擴散

莫斯科街頭拿「AK步槍」激戰20分鐘！　疑似殯葬業利益糾紛

名嘴掉陷阱「遭詐騙200萬」：我比豬還笨！老公氣到撕存摺嗆離婚

遭路人偷拍嘲笑：P圖王只有胸是真的！　大眼網紅「點名2女」開嗆

月子中心AA制吵翻！新手爸「超現實勸世文」網全炸了：爽到老婆等於爽到你

瘋電影／如果我擁抱你請不要害怕　家有塗糞於門自閉兒

揭密13名「台灣人大代表」身分！　只有1人在台出生...老公是通緝犯

2.0升級版！台北、高雄圓山指定餐廳用餐滿額　就能999元入住

女學生控教授性侵大逆轉！錄音檔曝光　她嬌羞反問：感覺怎樣？你捏捏我吧

鈴木一朗傳球神技再引高潮　網跪著看：不愧是朗神！

【黃寶慧】慧眼看天下／台積電赴美有秘辛？　吳子嘉：為美製造F-35軍用晶片

荷蘭總理嚴守防疫「無法見母最後一面」　忍痛12天發正能量聲明

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

國際熱門新聞

金正恩親簽晉升令　這位大將獲封「次帥」

淫魔富豪遺產130億　上百人搶認親

安倍：病毒確實是從中國擴散

瑞典群體免疫慘死4000人　死亡率飆破11%

中印對峙畫面曝！解放軍西海艦隊進駐衝突點

禁慾3年只為「婚前守貞」女友　分手後她竟「閃婚帶球嫁」

性侵上百女性！斯文男假釋又犯案

火辣正妹體操員「墜1.5m」頭骨碎慘死！他：高一點就沒事

莫斯科槍戰20分鐘　疑殯葬業糾紛

英相愛將堅不離職　還原18天行蹤

慘跟控制狂夫隔離！她「頭套塑膠袋」窒息慘死

WSJ：港版國安法讓美國陷入兩難

西班牙解封　7月起取消14天檢疫措施

\WHO暫停「羥氯奎寧」臨床試驗：安全疑慮

更多熱門

相關新聞

大陸部署AR500C無人機 防與印衝突

大陸部署AR500C無人機 防與印衝突

大陸與印度雙方軍隊近來多次爆發衝突，本月5日及6日，中印約200名軍人在拉達克東部的班公錯（Pangong Tso）爆發衝突，相隔3天，雙方於印度錫金邦北部邊界又爆發另一起衝突，而有消息指出，大陸將在兩國的邊界部署「AR500C高原型無人直升機」，用於高空偵查，以及通信中繼，可以幫助維護大陸與印度的西南邊界。

打蛋驚見「綠蛋黃」　專家曝原因

打蛋驚見「綠蛋黃」　專家曝原因

台灣不要當美國的「小老婆」

台灣不要當美國的「小老婆」

印度軍方否認「巡邏兵遭中國扣留」

印度軍方否認「巡邏兵遭中國扣留」

普生RT-PCR核酸試劑　取得印度進口許可證

普生RT-PCR核酸試劑　取得印度進口許可證

關鍵字：

中國印度西海艦隊班公錯實際控制線

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 停班停課 王令麟 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

桃園汽旅開趴！20男女「轟炸5hrs」業者傻了

中壢夫妻欠3月房租！爆嗆房東「疫情可以拖延」

文大女友遭公車輾斃　國手忍1年崩潰

影片曝光！汽旅20男女戰5hrs…浴池內水全變色

杏鮑菇秘密大公開：餓了就「殺蟲吃」

正妹撞死人下跪　轉頭翻臉：絕對不賠

鋒面雷雨彈3天掃南北　最猛時間出爐

全台下4天！午後防雷雨轟炸　鋒面深夜到雨最大時間出爐

正妹練習生嗆金主乾爹　網列3點轟沒品

28歲女抱兒女跳橋！3人「墜地亡」目擊者傻了

金正恩親簽晉升令　這位大將獲封「次帥」

城隍廟香腸伯肝只剩一半　兒女相繼罹癌亡

不爽店家寫「武漢肺炎」！黃安當場塗改：井蛙的錯別字

即／桃園深夜死亡火燒車！3死均成焦屍

百億男友欠2,300萬房租！吳佩慈帶4娃飛港

更多

最夯影音

更多
辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得

辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得
《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

高雄豪雨積水「1天內全退光」韓國瑜開直播：再1年半根除水患

高雄豪雨積水「1天內全退光」韓國瑜開直播：再1年半根除水患

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面