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要開戰了？印度下令步兵師進駐中國邊境「衝突谷地」　曝：解放軍集結更多兵力

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▲▼影片曝光！中印邊境爆衝突　150名士兵大亂鬥「壓在地上打」。（圖／翻攝INH News）

▲中印邊境爆衝突　150名士兵大亂鬥「壓在地上打」。（圖／翻攝INH News）

記者張靖榕／綜合外電報導

根據印度2名簿具名官員指出，中印雙方軍隊月初在邊境拉達克（Ladakh）發出「石頭衝突」後，印度陸軍參謀長那拉韋內（Manoj Mukund Naravane）22日，已親自到實際控制線（LAC）周邊視察軍備及安全壯況。據了解，中印雙方軍隊已各自往實際控制線附近增援。

綜合外電報導，印度於上周四（21日）駁斥中國的指控，表示印度並沒有主動挑起緊張，也沒有跨越拉達克和錫金邦（Sikkim）的實際控制線；同時印度反過來指控，是中國軍隊阻撓印方在邊境內巡邏。

隔天那拉韋內就親自前往拉達克，檢視實際控制線的周遭情況後當天返回；軍方並下令從國內其他處調派數個營的兵力，往拉達克東部增援。拉達克內的列城（Leh）步兵師等單位，也永久進駐前線作戰警報區。

中印雙方主要集結的兵力在拉達克東部的賈爾萬谷地（Galwan Valley），本月初的衝突後，中方率先向該地區大舉增援兵力，並在當地紮營。據印度消息指出，中方集結的兵力更多，研判此次行動的指揮並非來自地方，而是中國軍方高層和西部戰區司令部所負責。

本月5日及6日，中印約200名軍人在拉達克東部的班公錯（Pangong Tso）爆發衝突，無人敢用槍，而是改以石頭等隨手可得的物品互擲。相隔3天，雙方於印度錫金邦北部邊界又爆發另一起衝突，雙方共約150人，同樣以石頭互相傷害，造成至少10人受傷。

►中印邊界「全武行」爆兩場　互丟石頭總計350軍人參戰…多人掛彩

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