不依賴中國！英國揪「G7+3」建立D10聯盟　合作創建5G設備

▲英國首相強生下令華為設備在2023年歸零。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

據英國《泰晤士報》消息指出，英國政府正與美國接洽，希望可以建立一個由10個民主國家所組成的「D10」聯盟，共同創建5G設備或其他技術，避免在各方面都過分依賴中國。

《路透社》引述《泰晤士報》（The Times）的消息指出，英國希望在G7成員國的基礎之下，再加上澳洲、南韓與印度，建立一個由10個民主國家所構成的「D10」聯盟，共同合作創建5G設備或其他技術，避免在各種資源上都過分依賴中國。

《每日電訊報》日前才報導，英國首相強生（Boris Johnson）已經下令，減少中國電信巨擘華為對英國重要基礎建設的參與度，更要求在2023年歸零，英國5G計畫也出現變數，在此之前英國同意華為建設35％的5G網路。

另外，強生日前也下令制定「防衛計劃」（Project Defend），解決國內重要物資過於依賴中國進口的問題。這項計劃將由外交及國協事務大臣多米尼克（Dominic Raab）主導，且強生也向英國議員表示，他會逐步採取措施來保護英國的科技技術、個人防護裝備和藥物的生產。

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