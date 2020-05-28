台5G吃到飽資費可能落在1,399元　將成全球最便宜

▲有電信業內人士認為，台灣5G吃到飽資費最終起價可能落在1,399元。（圖／達志／示意圖）

記者邱倢芯／台北報導

台灣5G預計在今年第三季商轉，大眾對於5G網路最關心的莫過於資費問題。有業內人士認為，即便四家業者目前都聲稱目前所推出的1,399元是為5G早鳥資費並非確切的資費，不過在開台後，此一價格應就是5G吃到飽費用的起價，台灣5G吃到飽的門檻將會是全球最低。

根據DIGITIMES Research報告指出，最早5G服務與吃到飽資費的國家有南韓與美國；南韓目前5G吃到飽最低就要65美元（約台幣1,950元）；而限制流量最低的月租也要45美元（9GB，約台幣1,350元）起跳。

而美國的四大電信公司雖然也有推出5G吃到飽資費，不過最低起價也要60美元（約台幣1,800元）。另外像是瑞士的5G資費方案皆為吃到飽費用，歐洲漫遊每月收費就約80美元（約台幣2,400元）；因此，如果台灣5G資費最終起價為1,399元，那麼將會是全球最便宜的5G資費。

至於台灣的5G資費究竟最終起價是否為1,399元？對此，3C達人廖阿輝認為，這是最有可能的價格，因為四家電信的5G早鳥資費已訂在1,399元，那麼這個價格就會成為消費者心裡預估的價格臨界點。

再者，目前台灣電信用戶早就已經習慣4G網路的低資費價格，如果5G網路費率太貴，消費者可能就不太會買單。

不過，廖阿輝也指出，以後的5G服務可能會有更多計價方式，業者提出的計價方式不一定全部都是吃到飽費用。例如根據網速的不同，就有不同的價格選擇。

►過期票券別浪費！簡單3步驟 教你搶救妙招