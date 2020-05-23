強生轉向限縮華為5G參與「2023年歸零」！　英官員：疫情改變一切

▲ 英國首相強生與美國總統川普。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）重創全球，多國紛紛將矛頭指向中國，超過25萬人確診的英國也希望減少對中國的經濟依賴。英國首相強生（Boris Johnson）已經下令，減少中國電信巨擘華為對英國重要基礎建設的參與度，更要求在2023年歸零，英國5G計畫也出現變數。

由於中國企業依法須與中央政府共享資訊，華為參與網路建設引發國安憂慮。英國政府內部人士向《每日電訊報》透露，強生依然希望保持與中國的關係，但與華為的交易將大規模縮減，「官員接獲指示，要盡快提出一份減少華為參與的計畫。他針對此問題聽取許多議員的意見，也表達他的嚴重關切。（與華為的）交易是在疫情爆發前敲定，但病毒改變了一切。」

英國前首相梅伊（Theresa May）首次同意華為參與網路建設，直到強生任內才在今年1月於情報單位支持之下簽署。情報機構認為，任何華為設備可能帶來的風險都是可以控制的，但各界依然表示擔憂。

強生此前拒絕降低華為的市場參與度，反對派便在3月提出修改電信法案，希望在2022年底前將華為排除，10日在下議院被否決，但有36名保守黨議員投票支持反對派，當時還不足以影響強生。但消息人士指出，2019年新上任的議員中，有越來越多人準備投票反對政府，顯示與中國緊張不斷升級。

美國總統川普（Donald Trump）此前便強烈批評英國允許華為建設35%的5G網路，甚至揚言限制英國在「五眼聯盟」（Five Eyes）的權限。強生若真轉向打擊華為，正如白宮所願。他有望在6月出訪美國，參加G7峰會，屆時可能與川普討論此事。

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