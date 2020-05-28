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iPhone 12傳於11月下旬發布！　最低容量可望提升到128 GB

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▲iPhone 12。（圖／翻攝自phonearena）

▲再傳出 iPhone 12 的發布訊息。（圖／翻攝自phonearena）

記者謝仁傑／綜合報導

關於 iPhone 12 發布時間的最新消息，根據Cowen投資銀行最新報告，iPhone 12 系列的發布將至少推延至11月。推翻了頗具名氣的爆料者 Jon Prosser 上週指出，iPhone 12 可能推延至10月初的消息。

最新報告還顯示，今年第二季的總產量將達到3500萬支，較去年同期下降13％。儘管目前關於 iPhone 12 的實際發布日期眾說紛紜，但新系列共有4款機型是確定的，且都會支援5G，並配備瀏海較小的OLED螢幕，螢幕尺寸共分為5.4／6.1／6.7吋三種。據今年一直以來的消息，新款iPhone和iPad有相當高的機會是回歸iPhone 5的稜角邊框。

在內部配備方面，預計蘋果會首次推出搭載由台積電代工的5奈米A14晶片組，而基本款5.4／6.1吋的 iPhone 12 搭載4GB RAM，Pro型號的6.1／6.7吋機型搭載6GB RAM和最高512GB儲存量。

目前也有一種說法是最小的儲存量將會是128GB，不會再有64GB；若按照相機等配備升級，隨之檔案容量也會變大的概念，這樣的說法似乎也是相當合理的。

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