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包租代管業緩衝期倒數30日　內政部籲業者速登記

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▲▼租售,房屋,房地產,景氣,黃金地段,仲介,銷售,掮客,無殼蝸牛。（圖／記者周宸亘攝）

▲包租代管業緩衝期倒數30日，內政部籲業者速登記。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者黃巈禾／台北報導

為發展包租代管產業及兼顧原有經營業者執業權益，租賃專法給予尚未取得許可及營業登記證的業者，得繼續執業2年的緩衝期限，即將於今年6月26日到期。為避免業者受罰，內政部特別呼籲尚未完成登記的業者，請儘速至各縣市政府辦理。

營業緩衝期將屆　業者應速申請許可登記

內政部指出，依107年6月27日施行的租賃專法規定，包租代管業應經許可及取得登記證始能營業，但對於專法施行前已經營包租代管業者，給予2年營業緩衝期，主要目的是為避免衝擊原有包租代管業者及服務中的房東房客權益，而給予業者適當的籌備許可登記期間，目前緩衝期僅剩1個月。

內政部呼籲執業中尚未取得登記證的業者，應儘速依法取得營業資格，屆期未完成許可登記，即屬非法經營包租代管業務，最高可處20萬元罰鍰。

內政部提醒業者，尚未取得租賃住宅服務業登記證者，應儘速洽詢所在地直轄市、縣（市）政府辦理租賃住宅服務業許可登記，以確保合法經營的權益，及提升民眾委託專業經營的信賴。申請許可登記所需申請書表文件可逕至內政部地政司全球資訊網/租賃條例專區／書表下載使用(https://www.land.moi.gov.tw/chhtml/news/89?qcclassid=27)。

確保包租代管業者品質　內政部推查核機制

為維護房東房客權益，自今年3月起，內政部已邀集各直轄市、縣(市)政府及租賃住宅服務業公會，積極輔導原有包租代管業者及已許可未登記業者，儘速完成合法經營程序。

從今年7月起，政府將加強查處尚未取得登記證仍繼續執業的非法包租代管業者，對於發生消費爭議的業者也納入優先查處的對象，業者如有規避、妨礙或拒絕業務檢查，最高可處5萬元罰鍰，以健全包租代管專業服務制度。

包租代管好處多　輕鬆收租免煩惱

內政部強調，房東透過合法業者提供包租代管服務，除能免除繁雜租屋事務外，還能享有租金收入所得稅等優惠，截至109年4月底，全國已有542家合法包租代管業者，有興趣的民眾，可至「內政部租賃住宅服務業資訊系統」(網址：https://resim.land.moi.gov.tw/Rentquery/Pgp_1_1_1q)查詢合法業者資訊；或至內政部地政司網站「租賃條例專區」（網址：https://www.land.moi.gov.tw/chhtml/news/89）瀏覽查詢租賃住宅相關規範。

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