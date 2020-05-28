組黨王3小時成立「6胞胎」　遊民身分證當人頭代辦70政黨

記者黃翊婷／綜合報導

根據內政部資料統計，目前全台灣共有370個政黨。不過，近日傳出有一名梅姓男子以相似的名單、章程，幫人代辦多達70個政黨，下個月打算只用3小時成立「6胞胎」政黨，堪稱是最強組黨王。至於是否涉及違法行為，內政部仍在了解當中。

▲內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）

內政部官員向《自由時報》證實，的確有發現特定人士大量代辦政黨的狀況，但尚無法確定是否涉及不法，畢竟這類型的大多都是幽靈政黨，難以聯繫，也曾發生黨主席拿私人帳戶收黨費等爭議，讓相關人員相當頭痛。

而對於代辦組黨一事，握有至少50個政黨圖章的梅男坦言，曾拿遊民的身分證辦理，但絕無涉及偽造文書等違法行為，反觀現行的政黨法，幾乎讓小黨無法生存，下個月要成立的「6胞胎」政黨就是要抗議這一點，況且要是真的違法，他早就被送辦了。

▲內政部公開的政黨編號達370號。（圖／內政部網站）

其實，在台灣成立政黨的SOP並沒有很複雜，根據內政部公布的流程圖來看，一共有5大步驟，依序是召開成立大會、報請備案、備案、圖記啟用、法人登記，另外政黨不能招收未滿16歲的黨員，黨名及標章都不能與已成立的政黨相似，也不能帶有歧視或仇恨意涵。

而在內政部的政黨專區介紹中，可以查到的政黨數量共370個，取名方式包含動物、政策訴求、族群或是一字黨，例如鳳凰黨、孝道黨、白黨、台灣番薯黨、中華民生經濟改革促進黨等等，數量非常多。