1人創近80個「幽靈政黨」沒違法？內政部要查：研議修法





▲內政部今年公布171個遭廢止備案的政黨名單。（圖／內政部提供）

記者蔣婕妤／台北報導

憲法保障人民有組成政黨倡議政治主張之權利，不過，卻爆出一位梅姓男子疑似鑽法律漏洞，以高度雷同的名單代辦近80個形同「幽靈」的政黨，近期還打算再以相同名單再組6政黨。對此，內政部坦言，我國未規定民眾只能參與單一政黨，不過要查該案是否有偽造文書或違反意願等情形，同時也會進一步研議透過修法做補強。

內政部今年4月將171個未依「政黨法」補正章程的政黨廢止備案前，台灣有超過三百個政黨，當中有近80個黨都是由梅姓男子「全權或部分代辦」成立。

成立政黨依法要有百人以上黨員簽章名冊、50人以上召開成立大會等條件。不過，疑似有許多人透過梅姓男子的人頭資料，輕易組成「幽靈政黨」，這些政黨的章程更是高度雷同，許多都是以兩岸統一為主張。

民政司副司長鄭英弘28日受訪時證實，內政部對於此案有所掌握，不過，他也坦言，依照現行法律並沒有規定民眾只能參與單一政黨，也沒有禁止代辦政黨。

鄭英弘強調，雖然梅姓男子代辦成立政黨的行為並沒有違法，不過，根據媒體報導梅姓男子坦承自己有「找遊民提供身分證」等行為，其中是否有偽造文書、違反當事人意願的情況，內政部會進一步了解和調查，若有違法行為，該送檢調機關的一定會送辦。

鄭英弘說，內政部也會對於這種不合理的代辦幽靈政黨情形進行研議，看是否透過修法來做補強，進一步把法律修到更合理的地方。