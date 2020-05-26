國民黨、民眾黨未完成財產申報　內政部：31日前未辦理最高可罰500萬

▲報稅。（資料照／記者徐斌慎攝）



記者蔡文鈴／台北報導

今年因疫情關係，綜合所得稅申報延長至6月底。不過，內政部提醒，依政黨法規定全台共有119個政黨應於5月底，完成辦理財務申報，否則最高可罰500萬元。

內政部依政黨法規定輔導各政黨辦理財務申報已進入第3年，今年共有119個政黨需完成108年度財務申報，但目前只有20個政黨完成申報，包括民進黨、親民黨、時代力量以及一邊一國黨等已完成申報；尚未完成申報的政黨，包括國民黨、民眾黨、新黨、綠黨、台灣基進黨等共99個政黨；內政部特別提醒，請各政黨記得依政黨法規定，在5月底前申報，否則最高可罰500萬元。

▼內政部提醒，政黨應於5月底前完成財務申報。（圖／內政部）



內政部表示，依政黨法規定，政黨應於每年5月31日前，製作上一年度決算報告書、收支決算表、資產負債表及財產目錄等財產及財務狀況決算書表，經委託會計師查核簽證後向內政部申報，如不申報或不依法定方式申報，經通知限期申報仍未申報者，依法將可處新臺幣100萬元到500萬元的罰鍰；經通知限期補正而未補正，或經補正後仍不符規定者，將可處20萬元到100萬元的罰鍰，並得按次處罰。

內政部指出，現存128個政黨中，有119個政黨是在108年12月31日前經內政部備案，均有108年度財務申報義務，另有9個政黨是109年方完成備案程序，今年尚無須辦理申報。





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