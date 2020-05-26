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4年再建3萬戶社會住宅！內政部與新北合作　擴大照顧市民居住需求

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▲ 新北都更二箭主幹道容積加給 第一案僑蓮建設申請核准。（圖／新北市城鄉局提供）

▲ 新北市街景示意圖。（示意圖／新北市城鄉局提供）

記者袁茵／台北報導

內政部政務次長花敬群25日拜會新北市長侯友宜，研商如何共同為新北市轄區內社會住宅及公辦都市更新的推動一起努力。內政部提及，第一階段中央與新北共推動1萬戶社會住宅，第二階段要再興辦3萬戶社會住宅。

花敬群表示，內政部歷年累計補助新北市政府23億元興辦社會住宅，提供8處國有土地，以及透過內政部建置社會住宅融資服務平臺，協助市府取得33.29億元興建融資，有效降低融資成本，讓市府不用煩惱經費預算。今年內政部則已在新北市轄區啟動7處社會住宅的興建，共1048戶，後續4年也將運用約120處基地，為新北市再興建3萬戶。

侯友宜表示，將全力支持中央在新北市推動社會住宅及公辦都更，並指示相關局處首長積極協助社會住宅用地取得，加速相關法制與建管都審作業。

內政部表示，截至109年4月底，新北市轄區內之第一階段（106~109年）社會住宅興辦案件共有1萬543戶，其中新北市政府興辦6588戶，中央興辦3955戶。

國家住宅及都市更新中心今年將興辦中和保二、板橋江翠段、三重五谷王段、富貴段等7處社會住宅，預定今年年底前完成統包工程發包，興建成本約55億元，由住都中心融資興建。落成後，將可提供約1048戶社會住宅，並依地區需求規劃3處托嬰中心、3處幼兒園等附屬設施，提升社會住宅公眾服務效益。

內政部規劃第二階段要在新北市轄區再興辦3萬戶社會住宅。為縮短期程，內政部自107年即提前盤點用地，目前已於新北市盤點出128處社宅基地，約可興建2萬9千戶。這些基地將由中央主導興辦，結合住都中心、營建署與國營事業量能逐年達成目標。

內政部指出，住都中心規劃於新北市陸續推動多處公辦都市更新，活化公有閒置土地，改善地區環境，也活絡內需產業。以目前計畫辦理的3處基地預估，將帶動180億元投資，創造366億元經濟效益。相關收益也將挹注社會住宅的興建資金及長期管理維護費用，讓社會住宅與公辦都更相輔相成，相互支援。

對於共同推動社會住宅及都市更新，侯友宜及市府相關局處均表示全力支持。在用地部分，新北市政府將加速審議轄區內國有土地變更為機關及社福設施用地，也支持提供空置之市有公共設施用地予住都中心興辦社會住宅。在法制作業部分，新北市政府支持住都中心興辦之社宅比照其他5都免徵地價稅、房屋稅及酌予提高容積。雙方已獲致共識，將合作推動建設，擴大照顧新北市民眾居住需求。

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