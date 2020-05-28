水電工凌晨來訪…離婚媽慘被「強壓地上」硬來！完事見他轉身洗澡　牽女兒驚逃

▲苗栗一名單親媽遭從事水電的前夫友人性侵，趁隙逃出後報警處理。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者戴若涵／苗栗報導

苗栗一名從事水電的男子阿敬（化名）2019年間某日，凌晨到訪友人前妻家竟獸性大發，不顧拒絕，竟將對方扒光強壓臥室地上性侵。對方想躲進浴室，卻仍慘遭辣手摧花，只得等到他進入浴室洗澡時，趕緊帶著女兒到警局報案。法院審理後，依強制性交罪判阿敬有期徒刑3年8月，可上訴。

判決指出，阿敬是小君（化名）前夫的友人，2019年6月2日凌晨3時許， 他藉故前往小君的住處拜訪，孰料，當天清晨6時50粉許，他竟動了邪念，不顧小君的推擋及拒絕，竟強行將小君的衣物脫掉，將對方強壓臥室地上，接著又強吻嘴唇、胸部，強舔下體等處。

小君見狀感覺不妙，趁隙躲進浴室，但阿敬立即起身阻止她鎖門，還擠進浴室裡，逼得小君只得逃出浴室。阿敬則是追出浴室，將小君強壓地上，性侵得逞，完事後轉身進入浴室洗澡。小君這才有機會趕緊牽著女兒逃出住處，一起到派出所報案。

苗栗地方法院勘驗各項事證後，認為阿敬為了滿足自己的性慾，竟然性侵小君，導致對方承受難以抹滅的傷害，不僅影響小君的身心健康，也對社會治安產生危害，審酌他坦承犯行，並雖與小君以15萬元達成調解，但遲遲沒有賠償，考量他還有雙親及幼子需要照顧，目前擔任水電工，決定依強制性交罪判阿敬有期徒刑3年8月，可上訴。

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