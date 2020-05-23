小王深夜進房「激烈扭纏」！她躺一旁…聽人妻呻吟秒傻：他們以為我睡了

▲人妻與朋友同宿遊玩，竟將小王帶進門激戰。（示意圖／視覺中國CFP）

記者戴若涵／桃園報導

桃園一名人妻結婚20年後，行為出現異狀，不僅每天凌晨或隔日清晨才回家，還在友人旁邊激戰小王，就連孩子都曾聽過她承認外遇，讓老公忍不住提出離婚訴訟，一審判決出爐後，人妻提出上訴。

人夫主張，與妻子1995年底結婚，婚後育有3名子女，但妻子2015、2016年起竟每天凌晨甚至是天亮才回家，隨即又外出，還曾在3個小孩面前討論離婚的事，他以為2人已經有了離婚共識，沒想到分居2年的時間，妻子卻反悔不願意離婚。2018年4、5月間，他從其他人那邊得知，妻子有小王，決定提出離婚訴訟。

人妻辯稱，自己沒有外遇，是老公時常在社群軟體上說她不顧加、不照顧小孩，又指使其他人影射她通姦，導致她精神備感壓力、工作不順，才會時常與丈夫發生爭執，至於夫妻倆分居則是因為丈夫故意換鎖，不讓她回家，雖然2人曾協議離婚，但她不同意離婚條件。

但人妻兒子證稱，有一次爸媽吵架時，他有聽到媽媽親口承認自己外遇；人妻朋友也稱，人妻曾在一同出遊時，邀小王在房間內休息，2人以為她睡著了，就在床上發生性行為，還發出呻吟。桃園地方法院勘驗相關證詞、事證後，不採信人妻的說詞，判准離婚，人妻決定上訴。

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