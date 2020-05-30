聽說做水電錢多！老師傅「年輕人不想」他驚呆　網曝累爆：怎會覺得好賺

▲水電工賺的都是血汗錢。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「做水電真的很賺錢嗎？」有網友在PTT的WomenTalk板上發起討論，說他從以前到現在，常聽說做水電賺很多，認為再累應該還是有人會想做。但他之前問過一位老師傅，對方卻說現在很多年輕人都怕累、不想入行，讓原PO好奇，老師傅的說法是不是真的，還是只是不想有新人來搶這份賺錢的工作。

這位網友文中表示，「從以前到現在常常聽到說做水電賺很多之類的，之前看了一個訪問台訪問到退休水電工，感覺好像也是賺了不少」，但之前問一位到他家做水電的老師傅，對方卻說「現在很多年輕人都不想做這個了啦！」因為很累之類的。

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但原PO相信就算再累，很多人還是會為了錢去做，而且水電工看下來是真的蠻賺錢，忍不住問「是真的沒人想做嗎？還是肥水不落外人田，那些師傅這樣說只是不想有人來搶？」

▲做水電除了要付出勞力，也得累積經驗才能熬出頭。（示意圖／Pixabay）

看到貼文後，其他人紛紛留言熱論，「年輕人的確有變少／老師傅也的確不想有人來搶」、「這行超吃客源，你沒家業又想幹這行真的超級辛苦，先從人家的狗開始做起不誇張，所以說家裡長輩有水電的真的很幸運，底都幫你打好了」、「我知道有些人是想做，卻沒門路進」、「求穩定就給人請，要賺錢得自己開公司。」

不過就有網友留言，曝水電工薪水高，但是真的很辛苦，「有認識的水電住澄清湖透天，不過他全年無休」、「一天蹲、跪、彎腰、爬外牆、進下水道8小時，你賺的錢很多要拿去當關節機能損害的跟出意外的醫藥費」、「只看到人家很賺，可是沒看到人家流血流汗的付出」、「我爸做水電的，忙的時候裝潢工程從早上八點做到晚上九點，回到家晚餐還沒吃就又要出門修理，晚餐到接近十二點才吃」、「怎麼一堆沒做過的認為水電好賺。」