少女「錢櫃完遭性侵」5天後自殺　法官神邏輯！陸戰隊乾哥12年徒刑對半砍

▲女子與乾哥到錢櫃唱歌後返家遭性侵自殺。示意圖非本文事發地。（圖／記者屠惠剛攝）

記者葉國吏／綜合報導

張姓男子2016年8月開始在海軍陸戰隊服役，同年9月他喝酒開趴後在乾妹小美（化名）家借宿，結果他卻背叛乾妹信任、性侵對方，導致小美情緒崩潰，事發5天後選擇燒炭輕生。台北地院依現役軍人強制性交致人自殺罪，重判他12年10月。但張男不服上訴，高等法院改認定是「強制性交」，自殺與性侵無因果關係，改判5年6月徒刑。

據判決，案發當時張男仍在陸戰隊服役，2016年9月4日放假時他與小美及朋友到錢櫃唱歌喝酒，結束後眾人就決定去小美家借宿，因為房間及床位不夠，他就與小美共睡一床，朋友則是睡在客房，小美媽媽則睡在家中樓上房間。不料張男睡到一半獸慾大發，強壓小美性侵得逞。

隔日張男及朋友搭車離開後，小美情緒低落傳給閨蜜「有被強姦的感覺」、「覺得被硬上真的很不好」、「不想活著」等抑鬱寡歡的訊息，並在事發5天後選擇留下遺書輕生「媽媽對不起，我不知道怎麼成為一個更好的人也不知道怎麼相信別人」。

▲女子遭乾哥性侵後情緒低落。示意圖非本文當事人。（圖／記者黃克翔攝）

小美媽媽崩潰，從女兒手機得知女兒是因被張男性侵而尋短怒而提告。台北地院法官審酌，張男強迫小美發生關係，導致小美走上絕路，考量張男法庭上不願認錯也不道歉，重判他12年2月。但張男不服上訴，高院法官則認為，小美在被性侵前就有憂鬱、想自殺的念頭，而且不只一次，這些從小美跟朋友的LINE訊息中內容可以查證。

高院法官認為，小美被性侵後跟朋友抱怨訊息內容僅是「傻眼」、「還可以，越來越隨便了」、「還好，我也不知道」，沒有因性侵而出現痛不欲生的文句，認為小美自殺跟遭性侵無因果關係，改判張男5年6月徒刑。