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凌晨遭金髮妹硬上！她反擊掀裙驚見「小兄弟」嚇傻…衣服慘被扒光丟包馬路邊

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▲▼性侵,上床,嘿咻,做愛,性愛,睡覺,昏迷.下藥,昏睡。（圖／翻攝pixabay）

▲女子甜甜（化名）一日凌晨走在路上遭性侵，變裝男完事後還將她上衣全帶走。（圖／翻攝pixabay）

記者徐愷昕／台中報導

鍾姓男子為釋放壓力，一日凌晨戴上金色假髮、穿上裙子喬裝成女性在外閒晃，期間他見女子甜甜（化名）獨自走在路上，竟心生歹念衝上前將她撲倒硬上，完事後僅丟下30元辯稱「性交易」就離開，甚至還將甜甜衣褲全拿走，讓她裸身於大馬路。此事導致原本就患有輕度精神官能症的甜甜加重病情，轉為中度身心障礙，法官審結判鍾男須賠償50萬元，全案定讞。

2018年8月8日凌晨3點許，先前就有入獄前科的鍾男為釋放壓力，換上女裝後便帶著假陽具在路上閒晃，路途中他見甜甜在一便利商店內請女店員幫忙扣洋裝背後的鉤子，竟突興起色念，待甜甜離開商店後一路尾隨在後，先是騎腳踏車上前以性交易為幌子搭訕，經甜甜拒絕後他仍不善罷甘休，在約莫4點30分許高喊完「忍不住啦」，就直接衝上前強行將甜甜拉到一旁餐廳柱子後硬上。甜甜嚇的趕緊大吼，「我有愛滋病不要碰我！我已經停經了！」等話，怎料鍾男竟回應「不怕」，完事後丟下30元落跑，誇張的是他還將女方的洋裝及內褲帶走，讓甜甜赤裸著身體、心魂未定獨自倒坐在大馬路旁。

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高院台中分院審理時，鍾男辯稱2人是性交易，因此完事後才會丟30元給女方；鍾男辯護律師更辯護說道，鍾男是因長期失眠、壓力大才會穿著女性服裝，且與甜甜單純就是性交易。

台中高院審理時勘驗監視器畫面，發現甜甜遭侵犯的過程中有一度自行坐到地上，過程中沒有強烈反抗也沒有大聲呼叫，認為有些不合理，對此甜甜則回應，「我害怕他殺死我，怕他對我毀容，殺死、斷手斷腳」，表示自己身高150公分，體重僅有40公斤，身型嬌小完全無法跟鍾男對抗，當下因擔心生命有危險所以乖乖聽話。

法官經查發現，鍾男170公分、體重約67、68公斤，依常理來說瘦弱的甜甜確實難以與他反抗，考量甜甜案發後身心受創、精神疾病病情加重，刑事部分審結「依強制性交罪」判處有期徒刑4月；民事部分則須賠償被害人50萬元。全案定讞。

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