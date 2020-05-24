大14歲男友竟是人夫！女大生「懷孕生子」遭正宮爆擊…放棄學業咬牙苦撐崩潰了

▲女大生不知道男友是人夫，對方瞞不住後還使出甜言蜜語攻勢，甚至要求她將孩子生下來。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台中報導

台中市一名人妻指控年僅21歲的女子小言（化名）介入家庭，還懷了丈夫的小孩，一怒之下提出刑事、民事告訴。小言則吐露，是人夫先瞞她已婚身分，之後又不斷甜言蜜語哄騙，讓涉世未深的她相信，最後還將孩子生下來。台中地方法院最後判小言有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，另外還要賠償正宮10萬元。

正宮主張，小言與丈夫在2017年6月間認識，2018年3月間某日發生性行為，她是直到2018年10月小言將懷孕的事情告訴丈夫家人後，才得知2人姦情，氣得提出訴訟，向小言求償50萬元精神撫慰金。

小言辯稱，自己未成年時就在餐廳打工，進而認識人夫，沒想到對方竟然利用她涉世未深，不僅隱瞞已婚身分主動搭訕，還在身分曝光後持續用甜言蜜語哄騙，說「會盡快跟正宮離婚」，利用她情感上的弱點不斷糾纏，甚至在她懷孕後還希望能將孩子生下來，她除了情感受騙外，又擔心墮胎殘害無辜生命，造成一輩子無法抹去的陰影。

小言表示，正宮在事發後不時在三更半夜打電話騷擾她，還嗆聲「妳去死」、「要死一起死」，要找黑道來報復她等等，讓她不堪其擾、身心俱疲，曾長達半年的時間將自己關在房間內不敢外出，而她基於對正宮的虧欠感才沒有採取法律途徑，強調自己是誠心希望人夫能夠回歸家庭，就連小孩出生後，也沒有為了撫養費等與人夫聯絡，不得已只能放棄大學學業，咬牙苦撐，只求一切早日回歸平靜。

台中地方法院勘驗相關事證後，刑事部分認為人夫年長14歲，卻與事發時才剛滿20歲，對愛情充滿憧憬、思慮不周的小言發生性行為，念在2人都坦承犯行且有悔意，判人夫有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，小言有期徒刑2月，得易科罰金6萬元；民事部分小言還要賠償正宮10萬元精神撫慰金。

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