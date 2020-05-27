機車行老闆「情慾交流」人妻！她嬌喊：是你慾火焚身…正宮目擊這幕心碎了

▲人妻指控丈夫出軌，LINE中還有情慾對話，怒告上法庭。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／台南報導

台南一名人妻指控，丈夫趁著分居時出軌另名女子小青（化名），還互傳情慾對話，包括慾火焚身、晚上睡不著等，她是直到小青的老公向丈夫提告，才確定此事。事件曝光後，丈夫還請她母親勸說同意離婚，讓她心如刀割，決定提出訴訟，向丈夫及小青求償50萬元精神撫慰金，日前判決出爐！

人妻指控，經營機車行的老公棄家庭不顧，竟趁著2人分居時，與另名女子小青頻繁相約出遊、看電影等，還互傳情慾曖昧對話，甚至共處一室，她質問丈夫是否交了女朋友時，只獲得冷漠回應，並要求她簽字離婚，直至小青的丈夫對老公提出侵害配偶權的民事訴訟，她才確定老公真的出軌了。

人妻傷心表示，事件曝光後，老公完全沒有悔意，還請出她的媽媽勸說「儘早簽字離婚」，讓她大受打擊，而老公及小青遭小青丈夫提告後，竟然還同進同出，2019年5月2日至4日間，她還多次目睹2人下班後前往對方住處獨處近半小時以上，毫不避諱，讓她大受打擊。

人夫則稱，妻子2018年8月間某日晚上突然抱著小孩離家，隔幾天簽好離婚協議書放在機車行桌上，並將東西搬走，直到2019年9月間才回來找他辦理離婚登記。自己平時住在機車行樓上，習慣深夜傳訊息跟朋友聊天，內容也不設限，他與小青過馬路時「習慣會拉同行者的手」，強調2人並不是牽手。

▲小青有時會留宿機車行客房。（圖／取自免費圖庫pexels）

小青辯稱，2人是因為工作地點相近認識，她不知道人夫已婚，她10點下班回家沒有人等門，她才會偶爾到人夫的機車行聊天，有時聊太晚，人夫才會將她留宿機車行樓上客房，2人沒有同房，另外，雖然人夫有傳給她曖昧對話，但現在社會風氣開放，曖昧對話應該不算什麼，況且人妻提出的LINE訊息有些話不是她說的，指控人妻將對她有利的部分都刪掉。

但台南地方法院勘驗兩人對話發現，雙方曾傳訊，「是你！慾火！焚！身！吧...呵呵」、「妳這樣會讓我晚上睡不著」、「我覺得你快把持不住了，因為你已經忍不住牽我的小手！你說過不喜歡牽手喔」、「多睡幾次就習慣了」、「可能離失身的日子不遠了」、「妳越躺越過去」、「我真的要換ㄤ了！他發現了。他還知道我去睡你家。跟他道歉，連原諒我都不肯」，認為2人言談多屬男女間親密交往之情感用語，顯已逾一般已婚男女正常社交範圍。

另外，法官指出，小青還多次夜宿人夫的機車行，明顯破壞他人的婚姻，但審酌雙方的經濟狀況，判小青及人夫應連帶賠償正宮3萬元精神撫慰金；至於小青丈夫提出的訴訟，則是因事證不足敗訴，小青與人夫免賠確定。

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